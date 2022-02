Matt Hamilton (rechts) und John Landsteiner wischen einen Stein in Richtung Haus. Bild: keystone

«Der flyste Athlet der Spiele» – US-Curler Hamilton wird in Peking zum Social-Media-Star

Dario Bulleri Folgen

Der Curling-Sport ist gewöhnlicherweise keiner, in welchem sich grosse Paradiesvögel tummeln. In einem Sport, in welchem es vor allem um Präzision und Zuverlässigkeit geht, wirken die meisten Profis äusserst seriös. Niklas Edin etwa, der schwedische Weltmeister-Skip, ist seit Jahren mit moderner Kurzfrisur und gepflegtem Bart unterwegs. Und auch das Schweizer Team um Peter de Cruz ist immer traditionell unterwegs. Für Schlagzeilen sollen nicht der Style, sondern die Resultate sprechen.

Kurze Haare und Dreitagebart: Schwedens Niklas Edin, einer der «klassischen» Curler. Bild: keystone

Doch dann gibt es eben auch Matt Hamilton, optisch gewissermassen der Anti-Curler. Mit langen Haaren, einem Schnauz wie Super Mario, USA-Mütze, voll tätowiertem linkem Arm und bunten Schuhen.

Bild: keystone

Damit ist der Second des US-Teams um John Shuster schon jetzt eine der grossen Figuren des Turniers von Peking. «USA Today» nennt Hamilton den «flysten Athleten der Winterspiele», «Eurosport» schreibt, der 32-Jährige würde «die sozialen Medien durchdrehen lassen».

Auch Hamilton selbst betont immer wieder, wie wichtig ihm sein Look ist. Als er im Vorfeld der Olympischen Spiele von «ESPN» gefragt wurde, welche Dinge er ganz bestimmt für Olympia mitnehmen wolle, zählte der US-Amerikaner gleich mehrere Accessoires auf.

«Ein paar wilde, verrückte Schuhe! Diesmal bekam ich die ‹What the P-Rod› von Nike. Die perfekten Schuhe für einen Mann wie mich.»

Für die Olypmischen Spiele liess Hamilton ein Paar Sneakers in Curlingschuhe umfunktionieren Bild: keystone

«Meine Kappen, mit welchen ich spielen werde. Ich liebe ein flaches ‹Dächli› und meine hier sind so clean, wie es überhaupt nur geht.»

Clean und patriotisch: Hamiltons Kappe im Spiel gegen Russland. Bild: keystone

«Mein Curling-Dress. Columbia hat sich dieses Jahr wirklich ins Zeug gelegt und sichergestellt, dass wir auf dem Eis super fly aussehen.»

Stars und Stripes sind natürlich auch drauf: Hamilton und Christopher Plys im «super flyen» US-Outfit. Bild: keystone

«Die nötige Ausrüstung, um meinen Schnauz fresh zu halten.»

Hinter Hamiltons Frisur steckt hingegen eine besondere Geschichte. Der 32-Jährige lässt sich die Haare wachsen, um diese dann einer Organisation zu spenden, die sich an der Hirntumor-Forschung beteiligt und Perücken für krebskranke Kinder herstellt.

Seinen Fans versprach er deshalb in einem Video auf Social Media im Dezember: «Wenn ihr Geld spendet, werde ich mir vielleicht eine lächerliche Frisur schneiden und etwas Spass damit haben, so können wir gemeinsam den Krebs besiegen.»

Hamilton weiss aber nicht nur mit seinem Style, sondern auch sportlich immer wieder für Schlagzeilen zu sorgen. 2016 gab es für die US-Boys Bronze an der WM in Basel, in Pyeongchang holte Hamiltons Quartett gar überraschend Olympia-Gold.

2018 gewann Hamilton (mitte) noch mit weniger Haaren und ohne Tattoos überraschend Olympia-Gold. IMAGO / Bildbyran

Auch in diesem Jahr ist der Start ins olympische Turnier einigermassen geglückt. In den ersten drei Spielen gab es zwei Siege gegen Norwegen und Grossbritannien und eine Niederlage gegen Turnierfavorit Schweden.