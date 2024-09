Nach Gold über 5000 m triumphiert die Rollstuhl-Leichtathletin Catherine Debrunner auch über 800 m. Bild: keystone

Doppel-Gold für die Schweiz – wenige Minuten nach Debrunner triumphiert auch Schär

Catherine Debrunner gewann an den Paralympics in Paris ihre zweite Medaille. Die Thurgauerin holte über 800 m in der Kategorie T53 Gold. Wenig später triumphierte auch Manuela Schär über dieselbe Distanz in der Kategorie T54.

Was für Minuten für die Schweiz im Stade de France in Paris. Erst triumphiert die Rollstuhl-Leichtathletin Catherine Debrunner über 800 m und wenig später holt auch Manuela Schär über dieselbe Distanz Gold. Damit steht die Schweiz an den Paralympischen Spielen in Paris nun bei drei Goldmedaillen.

Die 29-jährige Debrunner holte sich nach dem Sieg über 5000 m in der Kategorie T53 bereits die zweite Goldmedaille und stellte gleichzeitig noch einen Paralympics-Rekord auf.

Darf sich eine zweite Goldmedaille umhängen: Catherine Debrunner. Bild: keystone

In Tokio 2021 hatte Debrunner über die zwei Bahnrunden noch Bronze geholt. Nun war sie eine Klasse für sich. Die Ostschweizerin bot beim Start-Ziel-Sieg eine Machtdemonstration. Sie legte einen derart fulminanten Start hin, dass keine einzige Konkurrentin vom Windschatten profitieren konnte.

Catherine Debrunner startet in Paris über sechs Distanzen und ist in allen ausser über 5000 m Weltrekordhalterin auf der Bahn.

Auch die 39-jährige Manuela Schär absolvierte die zwei Runden in der Kategorie T54 so schnell wie noch keine Frau zuvor an Paralympischen Spielen und sicherte sich nach einem starken Schlussspurt souverän Gold. (sda)