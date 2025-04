Captain Patrick Geering stemmt den Meisterpokal in die Höhe. Bild: keystone

Wieder Meister! Die ZSC Lions schlagen Lausanne und verteidigen ihren Titel

Die ZSC Lions verteidigen den Titel erfolgreich und sind zum elften Mal Schweizer Meister. Dank einem 3:2 in Lausanne gewinnen sie die Best-of-7-Finalserie mit 4:1 Siegen.

Das Powerplay gehörte in dieser Serie nicht zu den grossen Stärken der Lions. Vor dem fünften Finalspiel betrug die Erfolgsquote lediglich 16,67 Prozent, und am Donnerstag liess der ZSC die ersten vier Chancen ungenutzt verstreichen.

Doch die fünfte Strafe gegen Lausanne in dieser Partie – notabene wegen zu vieler Spieler auf dem Eis – führte in der 53. Minute zum entscheidenden 3:2. Das Tor erzielte Jesper Frödén, der den Puck aus kurzer Distanz über die Linie stocherte.

Umstrittener Siegtreffer

Der Schwede war schon vor einem Jahr der Meisterschütze gewesen, indem er, ebenfalls gegen Lausanne, beim 2:0-Sieg im Showdown vor heimischem Publikum für das 1:0 verantwortlich zeichnete. Heuer schoss er zudem im zweiten Finalspiel in der Verlängerung das 3:2. Er hatte also grossen Anteil an der erfolgreichen Titelverteidigung.

Das Heimteam nahm nach dem dritten Gegentreffer eine Coaches Challenge, weil es eine Torhüterbehinderung gesehen haben wollte. Die Schiedsrichter sahen sich die Szene lange an, ehe sie auf Tor entschieden. Zwar konnten die Lions aus der daraus resultierenden Strafe gegen den LHC keinen Nutzen ziehen, dennoch geriet der Sieg in der Folge nicht mehr in Gefahr, zu harmlos war Lausanne.

Marti sorgt für Party – mal hier, mal da

Zwei der vier Tore in den ersten zwei Dritteln erzielten Defensivverteidiger mit dem gleichen Namen, die normalerweise mit ihrer Härte brillieren: Aurélien und Christian Marti. Ersterer brachte Lausanne in der 19. Minute im Stile eines Stürmers 2:1 in Führung. Solo vor dem erneut starken Zürcher Goalie Simon Hrubec scheiterte er zunächst per Backhand, worauf er den Abpraller verwertete. Es war für Aurélien Marti der vierte Treffer in der laufenden Meisterschaft, der zweite in diesen Playoffs.

Die Lions stürmen bei der Schlusssirene das Eis. Bild: keystone

Für Christian Marti, der in der 35. Minute zum 2:2 traf, war es gar das erste Tor in der laufenden Meisterschaft. Er reüssierte mit einem Weitschuss, wie die Schiedsrichter beim Studium der Videobilder sahen.

Lausanne gab noch einmal alles

Der Treffer kam aus dem Nichts. Vielmehr mussten die Zürcher im Mittelabschnitt einige heikle Szenen überstehen, die Gastgeber spielten mit viel Energie. Es war zu sehen, dass sie den Traum vom ersten Meistertitel in der Vereinsgeschichte unbedingt aufrechterhalten wollten. Nach 20 Minuten führten sie 2:1, obwohl sie nach 154 Sekunden in Rückstand geraten waren.

Justin Sigrist brachte die Zürcher mit dem ersten Torschuss seines Teams in diesem Spiel in Führung, wobei Chris Baltisberger dem Lausanner Keeper Kevin Pasche mustergültig die Sicht nahm. Die Reaktion des LHC erfolgte prompt. Gut drei Minuten später glich Antti Suomela zum 1:1 aus. Dem Tor ging ein gutes Forechecking von Stefan Rüegsegger voraus.

So feiern ZSC-Fans in Zürich Video: watson

Lausanne – ZSC Lions 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

9600 Zuschauer (ausverkauft). - SR Kaukokari (FIN)/Wiegand, Fuchs/Duc.

Tore: 3. Sigrist (Kukan, Baechler) 0:1. 6. Suomela (Oksanen, Rüegsegger) 1:1. 19. Aurélien Marti (Kahun) 2:1. 35. Christian Marti 2:2. 53. Frödén (Malgin/Powerplaytor) 2:3.

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Lausanne, 3mal 2 Minuten gegen ZSC Lions.

PostFinance-Topskorer: Suomela; Frödén.

Lausanne: Pasche; Sklenicka, Bayreuther; Glauser, Aurélien Marti; Vouardoux, Frick; Fiedler, Genazzi; Riat, Suomela, Oksanen; Perlini, Kahun, Rochette; Bozon, Jäger, Prassl; Rüegsegger, Benjamin Bougro, Jordann Bougro.

ZSC Lions: Hrubec; Kukan, Geering; Weber, Christian Marti; Blaser, Lehtonen; Ustinkov; Andrighetto, Malgin, Balcers; Frödén, Lammikko, Zehnder; Rohrer, Grant, Riedi; Baltisberger, Sigrist, Baechler; Henry.

Bemerkungen: Lausanne ohne Fuchs, Hammerer, Heldner, Holdener, Hügli, Kuokkanen, Pajuniemi, Pilut und Raffl (alle verletzt), ZSC Lions ohne Hollenstein, Trutmann (beide verletzt) und Kinnunen (überzähliger Ausländer). Lausanne ab 59:15 ohne Torhüter. (ram/sda)