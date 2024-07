Ponti verpasst Medaille über 200 m Delfin

Ponti egalisierte in 1:54,14 seinen Schweizer Rekord, den er erst am Dienstag in den Halbfinals aufgestellt hatte. Zu Bronze fehlten ihm 1,34 Sekunden. Olympiasieger wurde Léon Marchand. Der französische Jungstar fing Topfavorit Kristof Milak aus Ungarn auf den letzten Metern noch ab. (abu/sda)

Noè Ponti verpasst an den Olympischen Spielen in Paris die dritte Schweizer Medaille. Der 23-jährige Tessiner schwimmt im Final über 200 m Delfin auf Platz 5.

Im Vorlauf hatte Ponti am Vormittag mit der zweitbesten Zeit aller Teilnehmer überzeugt. Bei seinem zweiten Auftritt im olympischen Becken in Paris steigerte sich der 23-Jährige noch einmal. In 1:54,14 unterbot er seinen Schweizer Rekord, den er im Halbfinal der WM 2022 in Budapest aufgestellt hatte, um sechs Hundertstel. «Mega geil», bilanziert Ponti nach dem Rennen im Interview mit dem SRF.