Premier League: Manchester City lässt Chelsea keinen Stich



ManCity lässt Chelsea keinen Stich – auch Leicester bleibt dem Spitzenduo auf den Fersen

Chelsea – ManCity 1:3

Manchester City fügt dem kriselnden FC Chelsea den nächsten empfindlichen Rückschlag zu. Das Team von Pep Guardiola siegt an der Stamford Bridge mit 3:1 und rückt – mit einem Spiel weniger auf dem Konto – bis auf vier Punkte an das Leaderduo um Liverpool und Stadtrivale Manchester United heran.

Die «Skyblues», bei denen mit Eric Garcia ein weiterer Spieler corona-bedingt ausfiel, überrannten die «Blues» in der Startphase komplett. Ilkay Gündogan brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung, knapp drei Minuten später erhöhte Phil Foden bereits auf 2:0 und nach etwas mehr als einer halben Stunde war der Mist mit dem 3:0 durch Kevin De Bruyne definitiv geführt. In der zweiten Halbzeit beschränkte sich die «Citizens» auf das Verwalten des Resultats.

Chelseas Ehrentreffer durch Callum Hudson-Odoi fiel erst in der Nachspielzeit. Ansonsten konnten die «Blues», die im Sommer für rund 250 Millionen Euro gross investiert hatten, ihr Potenzial erneut nicht abrufen und sind mit dem dritten sieglosen Spiel in Serie nach Verlustpunkten mittlerweile auf Rang 9 abgerutscht. Trainer Frank Lampard stehen unangenehme Wochen bevor, Gerüchten zufolge soll mit Thomas Tuchel sein Nachfolger schon bereit stehen.

Chelsea - Manchester City 1:3 (0:3)

Tore: 18. Gündogan 0:1. 21. Foden 0:2. 34. De Bruyne 0:3. 92. Hudson-Odoi 1:3.

Newcastle – Leicester 1:2

Leicester City bleibt Liverpool und ManUnited ebenfalls auf den Fersen. Die «Foxes» gewannen bei Newcastle United mit 2:1 und liegen nur noch einen Punkt hinter dem hochkarätigen Spitzenduo. James Maddison und Youri Tielemans erzielten die Treffer für die Gäste, Andy Carroll verkürzte für Newcastle erst in der Schlussphase. Fabian Schär, der bei den «Magpies» durchspielte, traf an beiden Gegentreffern keine Schuld.

Newcastle United - Leicester City 1:2 (0:0)

Tore: 55. Maddison 0:1. 72. Tielemans 0:2. 82. Carroll 1:2.

Bemerkung: Newcastle United mit Schär. (pre/sda)

Die Tabelle:

