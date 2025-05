Video: watson/lucas zollinger

Dänemark putzt Kanada weg - und die Kommentatoren rasten völlig aus

Mehr «Videos»

Damit hatte kaum jemand gerechnet – und umso grösser waren dementsprechend die Freude und die Emotionen: Underdog Dänemark schlägt im Viertelfinal der Eishockey-Weltmeisterschaft den klaren Favoriten Kanada und rückt damit ins Halbfinale vor.

Das allein ist für die Dänen, in deren Heimat die WM heuer ausgetragen wird, schon eine kleine Sensation, aber auch die Umstände des dänischen Sieges waren spektakulär: (Fast) bis zur allerletzten Sekunde blieb es hochspannend.

Kanada führt bis kurz vor Ende 1:0, doch dann kommt in der 58. Minute der Ausgleich. Neuer Spielstand: 1:1. Alles sieht nach Verlängerung aus, was für Dänemark bereits einen grossen Erfolg bedeutet hätte. Aber so weit sollte es nicht kommen, denn es folgt, 48 Sekunden vor Spielende, der Knüller: Dänemark geht mit einem Treffer von Nick Olesen in Führung. Und daran lässt sich für die Kanadier nichts mehr wenden. Wenige Augenblicke später bejubeln die hauptsächlich dänischen Fans im Stadion in Herning den Heimsieg ihrer Mannschaft. Und auch die Fernseh-Kommentatoren lassen ihren Emotionen freien Lauf. Im Video siehst und hörst du, wie die Stimmung war:

Video: watson/lucas zollinger

Für Kanada, das im Vorfeld als Favorit auf den WM-Titel gegolten hatte, ist das Resultat eine mittelgrosse Katastrophe. Das Land zelebriert Eishockey wie keine andere Sportart und hatte auch die beste Vorrunde aller Teams absolviert. Gegen die Gastgeber war für Kanada nun Endstation.

Auf Dänemark wartet im Halbfinal nun die Schweiz. Die Partie findet am Samstagabend um 18.20 Uhr statt. Im anderen Halbfinal stehen sich um 14.20 Uhr zuvor Schweden und die USA gegenüber. (lzo)

Weitere Sport-Videos:

Unglaublicher Stunt mit Drohne: Schweizer Freestyle-Skifahrer Andri Ragettli begeistert

Video: watson/lucas zollinger

Diesen Freistoss von Declan Rice musst du gesehen haben!

Video: watson/lucas zollinger

Das waren die emotionalsten Momente der Ski-WM 2025