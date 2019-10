Sport

Rugby-WM 2019

Rugby-WM: England schlägt im Viertelfinal Australien deutlich



Bild: AP

England schlägt Australien und steht erstmals seit 2007 im Rugby-WM-Halbfinal

Englands Rugby-Nationalteam steht erstmals seit zwölf Jahren wieder in einem WM-Halbfinal. Im Viertelfinal in Oita bezwangen die Engländer Australien mit einem überzeugenden Auftritt 40:16 und zogen als erstes Team in die Halbfinals ein. Dort treffen sie auf die Weltnummer 1 Neuseeland oder Irland.

Im siebenten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften an einer Rugby-WM behielten die Engländer die Oberhand. Vor der Partie gestaltete sich die Statistik ausgeglichen bei je drei Siegen aus den letzten sechs Partien. Es war das Replay der Rugby-WM-Finals von 1991, als Australien siegte, und 2003, als sich die Engländer durchsetzten.

Bereits zur Halbzeit führten die Briten mit 17 zu 9, Jonny May stach dabei mit zwei Tries für die Briten heraus. Das Endergebnis fiel noch deutlicher aus.

Huge defensive set for England. Physicality, togetherness and disciplined. Everything Eddie would want from his team #ENGvAUS #RWC2019 — ugo monye (@ugomonye) October 19, 2019

Beide Teams liessen im Vorfeld der Partie mit Überraschungen aufhorchen: Die Engländer gaben am Donnerstag bekannt, auf Superstar George Ford zu verzichten. Ford war der herausragende Mann in den Vorrundenspielen Englands.

Australiens Coach Michael Chieka spielte ebenfalls mit dem Feuer mit dem Aufgebot des 19-jährigen Jordan Petaia als Outside-Centre.

2007 hatte England erst im Final gegen Südafrika verloren, 2011 im Viertelfinal und vor vier Jahren schied es bei der Heim-WM nach Niederlagen gegen Wales und Australien bereits in der Vorrunde aus. Die Revanche war am Samstag in Japan nie in Gefahr. Während die Australier auf der ganzen Linie enttäuschten, geriet England nach zwei frühen Tries von Flügel Jonny May nie in Bedrängnis. Die «Wallabies» verpassten bei der neunten WM erst zum dritten Mal nach 1995 und 2007 die Halbfinals. (bal/sda)