Rugby-WM 2019

Schottland gelingt gegen Samoa der erste Zu-Null-Sieg der Rugby-WM



A fierce Siva Tau from Samoa at Rugby World Cup 2019 #SCOvSAM #RWC2019 pic.twitter.com/xrQXGkXQrs — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) September 30, 2019

Schottland hat in der Gruppe A der Rugby-WM in Japan weiterhin die Chance, in die Viertelfinals zu kommen. In Kobe schlugen die «Bravehearts» Samoa mit 34:0 und sicherten sich dank vier Trys einen Bonuspunkt. Die Pazifik-Insulaner sind damit das erste Team an diesem Turnier, das ohne zu skoren verloren hat.

Die Schotten waren mit einer deutlichen Niederlage gegen die Weltnummer 1 Irland in die WM gestartet, Samoa dagegen gewann zum Auftakt gegen Russland. Die Vorrundengruppe dürfte dank dem sensationellen 19:12-Erfolg von WM-Gastgeber Japan über Irland am Samstag bis zuletzt spannend bleiben. Die zwei Erstplatzieren kommen in die Viertelfinals, das Team auf Rang 3 hat die Qualifikation für die nächste WM im Sack. (ram)

