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Yankees-Fan fängt Ball zu früh – und wird aus dem Stadion geworfen

Tampa Bay Rays left fielder Victor Mesa Jr. 25 reaches to catch an rbi-double from New York Yankees Anthony Volpe as fans reach out for the ball in the sixth inning in an MLB, Baseball Herren, USA Ame ...
Tampa Bays Victor Mesa hat keine Chance mehr, den Ball zu fangen – doch die Fans retten ihn.Bild: www.imago-images.de

Baseball-Fan verhindert den Ausgleich – und wird kurz darauf aus dem Stadion geworfen

08.10.2026, 09:4508.10.2026, 09:47

Die New York Yankees sind in der ersten Runde der MLB-Playoffs ohne Sieg ausgeschieden. Im dritten Spiel der Best-of-5-Serie unterlagen sie den Tampa Bay Rays in der Nacht auf den heutigen Donnerstag 3:4 – der meistdiskutierte Moment involvierte aber einen Fan.

In der ersten Hälfte des sechsten von neun Innings gingen die Rays mit 4:2 in Führung, worauf Anthony Volpe von den Yankees mit einem Homerun reagierte – dachten er und die knapp 49'000 Fans im ausverkauften Yankee Stadium zumindest. Da bereits ein Yankees-Spieler auf der ersten Base war, hätte der Homerun zum Ausgleich geführt.

Doch ein Fan, der sich über die Brüstung der Tribüne beugte, berührte den Ball, bevor er die Spielfeldbegrenzung überschritten hatte. Wahrscheinlich wäre der Schlag von Volpe andernfalls nicht hart genug gewesen und wäre der Ball von der Mauer innerhalb des Felds abgeprallt.

Wegen des Eingreifens des Fans erkannten die Schiedsrichter den Homerun ab. Weil Victor Mesa Jr. von den Rays sich aber wohl vergeblich nach dem Ball gestreckt hatte und diesen kaum gefangen hätte, liessen die Unparteiischen einen Run zählen und Volpe auf die zweite Base gehen. Davon konnten die Yankees aber nicht mehr profitieren. In den verbleibenden drei Innings gelang keinem Team ein weiterer Run, wodurch es beim 4:3-Erfolg für die Tampa Bay Rays blieb.

Yankees-Trainer Aaron Boone zeigte sich danach versöhnlich. «Die Schiedsrichter haben mit ihrem Entscheid einen guten Job gemacht», befand er und fügte an: «Ich war direkt etwas besorgt, weil es sich seltsam anfühlte. Als ich die Wiederholung gesehen hatte und die Entscheidung hörte, dachte ich, dass sie das Richtige getan haben.»

Der Yankees-Fan, der ins Spiel eingegriffen und sich enorm über das Souvenir gefreut hatte, sah das Ende der Partie nicht mehr. So wurde er zügig nach Verkünden des Entscheids aus dem Stadion eskortiert.

(nih)

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