ESAF 2019: Christian Stucki krönt sich in Zug zum Schwingerkönig



Bild: KEYSTONE

Stucki krönt sich zum König der Schweiz: «Ich kann es noch gar nicht fassen»

Christian Stucki hat es geschafft! Trotz zwei Gestellten am Sonntag krönt sich der 34-jährige Berner zum Schwingerkönig. Im Schlussgang des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests besiegt er den am Ende punktgleichen Joel Wicki. Der Innerschweizer muss sich mit dem Titel des «Erstgekrönten» begnüngen.

Der neue Schwingerkönig heisst Christian Stucki. Der Berner besiegt nach wenigen Sekunden im Schlussgang in Zug den jungen Innerschweizer Joel Wicki. Stucki, der Publikumsliebling über die Verbandsgrenzen hinweg, ist mit 34 Jahren der älteste Schwingerkönig der Geschichte und gegen das Ende seiner Karriere nach Jörg Abderhalden erst der zweite Inhaber des Grand Slam (Schwingerkönig, Sieger am Kilchberger Schwinget und am Unspunnenfest).

Die Entscheidung fiel knapp aus. Stucki, dem die Einteilungskampfrichter das mit Abstand härteste Pensum von allen Favoriten zugemutet hatten, stieg mit einem Rückstand von 1,25 Punkten in den letzten Kampf. Mit dem Sieg vermochte er Wicki einzuholen. Als Schlussgang-Sieger wurde Stucki als Schwingerkönig ausgerufen.

Stucki im ersten Interview: «Ich bin noch fassungslos, aber das ist natürlich wunderschön! Ich habe einfach gezogen, weil ich wusste, dass ich gewinnen musste. Zum Glück hat es gleich geklappt. Gegen Ende des Schlussgangs wäre es für mich schwierig geworden. Trotz meiner Verletzung war ich guten Mutes. Ich wusste, dass es klappen könnte mit dem Königstitel, aber ich kann es gerade noch nicht fassen. Den Grand-Slam im Schwingen gewinnen zu können, ist natürlich fantastisch. Die Emotionen kann ich gerade noch nicht zeigen, aber das kommt dann schon noch. Der Siegermuni kommt zurück zum Züchter. In meinem Garten würde er nur den schönen Rasen zertrampeln.»

bild: screenshot srf

Für den Co-Festsieger Wicki bleibt der Titel des Erstgekrönten. Der letzte Schwinger, der ebenfalls den wenig beliebten Titel des punktgleichen Ersten zugesprochen bekam, war vor 30 Jahren ebenfalls ein Innerschweizer an einem Eidgenössischen in der Innerschweiz: Eugen Hasler verlor damals in Stans als haushoher Favorit gegen den 18-jährigen Adrian Käser – den ebenfalls aus dem Bernbiet stammenden bis heute jüngsten Schwingerkönig.

Wicki im Interview: «Ich glaube, ich realisiere noch gar nicht, was passiert ist. Ich bin stolz, dass ich es so weit geschafft hat. Das überwiegt. Der Chrigel hat sich das verdient. Im Schlussgang war ich einen Moment zu spät, ich stand zu schlecht gegen seinen Kurz. Gegen so eine Masse bin ich dann eingeknickt. Aber ich bin trotzdem zufrieden. Die Enttäuschung ist nicht so gross, ich habe schliesslich gleich viele Punkt wie Stucki.»

bild: screenshot srf

Wer die Saison beobachtet hatte, mag von Stuckis Triumph überrascht sein. Der 198 cm grosse liebe Böse war von Anfang Mai bis Anfang August verletzt. Noch am Berner Kantonalfest in Münsingen am 11. August gelang ihm keine überragende Leistung. Aber jetzt stellte er die vier jungen Topfavoriten Samuel Giger, Pirmin Reichmuth, Armon Orlik und Joel Wicki in den Senkel.

Bild: KEYSTONE

Ein verdienter Sieger

Reichmuth besiegte er am Anfang, Wicki am Schluss. Dazwischen stellte er am Sonntagmorgen kurz nacheinander gegen Wicki und Orlik. Alle übrigen aus dem Quintett der stärksten, zu dem Stucki halt auch gehört, trugen höchstens zwei Kämpfe untereinander aus, Stucki aber vier. Wer die Arbeit des Einteilungskampfgerichts als seltsam oder gar einseitig bezeichnet, hat gute Argumente.

In den Schlussgang schaffte es Stucki aber trotzdem nur, weil er im gestellten fünften Gang gegen Orlik im Gegensatz zu seinem Nordostschweizer Gegner eine grosszügige 9,0 statt einer 8,75 erhielt.

Ein schönes Bild! Christian Stucki ist Schwingerkönig 2019! Er bezwingt Joel Wicki im Schlussgang mit einem Blitzsieg! #ESAF #srfschwingen pic.twitter.com/ugNZnuqinW — SRF Sport (@srfsport) August 25, 2019

2013 hatte Stucki, nun sechsfacher Eidgenosse, in Burgdorf den Schlussgang gegen Matthias Sempach noch verloren. Nun klappte es für den sympathischen Seeländer bei wohl letzter Gelegenheit doch noch. Noch nie zuvor war ein Schwinger, der schon mal einen Schlussgang am Eidgenössischen verloren hatte, doch noch König geworden.

Mit Stuckis Triumph geht die lange Dominanz der Berner Schwinger entgegen vieler Erwartungen weiter. Seit 2010 stellen sie mit Kilian Weniger, Matthias Sempach, Matthias Glarner und Christian Stucki vier verschiedene Könige. Dieses Kunststück haben die Berner als erster Verband realisiert. Die Ostschweizer triumphierten ab 1995 fünfmal am Stück, aber mit nur drei verschiedenen Schwingern (Thomas Sutter, Jörg Abderhalden, Arnold Forrer). (pre/sda)

Die Schlussrangliste: bild: screenshot srf

