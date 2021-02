Sport

Ski alpin: Lara Gut-Behrami feiert in Garmisch ihren 30. Weltcupsieg



Super-G in Garmisch-Partenkirchen, Stand nach 32 Fahrerinnen 1. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:17.37

2. Petra Vlhova (SVK) +0.28

3. Tamara Tippler (AUT) +0.74 5. Corinne Suter (SUI) +1.11 11. Michelle Gisin (SUI) +1.47 16. Joana Hählen (SUI) +1.81 17. Jasmina Suter (SUI) +1.91 24. Priska Nufer (SUI) +2.21 Out: Jasmine Flury (SUI)

Gut-Behrami feiert 4. Sieg in Folge: «Bin froh, dass ich jetzt einige Tage ausruhen kann»

Lara Gut-Behrami doppelt im zweiten Super-G in Garmisch-Partenkirchen nach. Die Tessinerin gewinnt in ihrer Spezialdisziplin innert Monatsfrist das vierte Rennen in Serie und holt somit bereits ihren 30. Weltcupsieg.

An Lara Gut-Behrami gibt es im Super-G kein Vorbeikommen. Die Tessinerin triumphiert in ihrer Spezialdisziplin in Garmisch-Partenkirchen auch im zweiten Rennen, womit sie innert Monatsfrist vier Super-G-Siege hintereinander vorweisen kann.

«Viel Arbeit», nannte sie im ORF-Interview den Hauptgrund dafür, weshalb es ihr in diesem Winter so gut läuft. «Manchmal dauert es lange, bis sich der Erfolg einstellt und wenn es dann in die richtige Richtung geht, fühlt sich alles einfach an.» Die vergangenen zwei Wochen seien für alle Fahrerinnen anstrengend gewesen. «Ich bin froh, dass es wieder geklappt hat, vor allem aber auch, dass ich gesund bin und dass ich nun einige Tage ausruhen kann. Ich brauche unbedingt eine Pause.»

Kleine Kugel fast fix

Gut-Behrami hat nun 30 Weltcup-Triumphe, 16 davon im Super-G, in ihrem Palmarès. Der dritte Disziplinensieg im Super-G nach 2014 und 2016 ist Gut-Behrami ebenfalls kaum mehr zu nehmen. Bei nur zwei noch ausstehenden Super-G und 195 Punkten Rückstand sind die Chancen von Corinne Suter, die am Montag in Garmisch Fünfte wurde, auf den Gewinn der kleinen Kristallkugel nur noch theoretischer Natur.

Im Gesamtweltcup liegt Gut-Behrami nach 22 von 33 Saisonrennen nur noch 42 Punkte hinter Petra Vlhova zurück. Die Slowakin überraschte im zweiten Super-G in Garmisch mit dem 2. Platz. Vlhova verlor 0,28 Sekunden auf die Seriensiegerin. Dritte wurde die Österreicherin Tamara Tippler (0,74 zurück). (pre/sda)

