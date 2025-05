Vor Barcelona-Derby: Auto fährt in Menschenmenge – mehrere Verletzte

Rund um das Fussball-Derby zwischen Espanyol und dem FC Barcelona kommt es auf den Strassen der katalanischen Grosstadt zu erschreckenden Szenen. Eine Autofahrerin fährt in eine Menge mit Fussballfans. Es soll mehrere Verletzte gegeben haben.

Das mit Spannung erwartete Stadtderby im spanischen Fussball zwischen Espanyol und dem FC Barcelona ist von erschreckenden Szenen überschattet worden. Auf Videos ist zu sehen, wie ein Auto in eine Menschenmenge fährt. Ersten Berichten zufolge wurden 13 Personen verletzt.

Laut der spanischen Zeitung «As» ereignete sich der Vorfall vor Beginn des Spiels in Stadionnähe. Demnach hat die katalanische Polizei bereits Untersuchungen eingeleitet. Ersten Erkenntnissen zufolge habe die Fahrerin eines weissen Kleinwagens die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren.

Barça-Partie wurde unterbrochen

Zunächst hatte sie offenbar eine junge Frau angefahren. Dies habe zu erbosten Reaktionen umstehender Fans geführt, die das Auto dann mit Gegenständen bewarfen. Daraufhin habe die Fahrerin die Nerven verloren und unabsichtlich beschleunigt. Die Frau im Alter zwischen 45 und 55 Jahren wurde mittlerweile festgenommen.

Nach gut sieben Minuten wurde auch im Stadion durchgesagt, dass sich ausserhalb der Arena ein Vorfall zugetragen habe. Die Partie wurde von Schiedsrichter César Soto daraufhin kurzzeitig unterbrochen. Am Ende gewann der FC Barcelona das Derby mit 2:0 und sicherte sich so vorzeitig den 28. Meistertitel in der Klubgeschichte. (abu/t-online.de)

