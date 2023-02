Elena Fanchini hat in ihrer Karriere zwei Weltcuprennen gewonnen. Bild: AP/AP

Ex-Skirennfahrerin Elena Fanchini stirbt mit 37 Jahren an Krebs

Die ehemalige italienische Skirennfahrerin Elena Fanchini ist ihrem Krebsleiden erlegen. Sie wurde nur 37 Jahre alt.

Nachdem die italienischen Skirennfahrerinnen mit zwei Goldmedaillen hervorragend in die Ski-WM in Méribel gestartet sind, folgt eine traurige Nachricht aus dem italienischen Ski-Verband: Die langjährige Spitzenfahrerin Elena Fanchini verstarb am Mittwoch im Alter von nur gerade 37 Jahren an einer Krebserkrankung.

Fanchini erhielt 2018 erstmals eine Krebsdiagnose. Damals wurde ein gutartiger Tumor bei ihr entdeckt. Wegen der Erkrankung musste sie auf die Olympischen Spiele in Südkorea verzichten. Sie erholte sich von der ersten Erkrankung, war auf dem Weg zurück in den Weltcup, ehe sie 2020, nach einer schweren Verletzung, zusammen mit ihrer ein Jahr jüngeren Schwester Nadia zurücktrat.

Im vergangenen Sommer folgte für Fanchini die nächste Schockmeldung: Der Krebs kehrte zurück. Und dieses Mal behielt die tückische Krankheit die Oberhand. Fanchini verstarb am Mittwoch in ihrer Heimat Solato, nahe Brescia.

Elena Fanchini gewann in ihrer Karriere zwei Weltcupabfahrten, 2005 in Lake Louise und 2015 in Cortina d'Ampezzo. 2005 wurde sie zudem im Alter von 19 Jahren Vize-Weltmeisterin in der Abfahrt. (con)