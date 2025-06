Sam Reinhart jubelt mit der Stanley-Cup-Trophäe. Bild: keystone

Nach historischen vier Toren: Schon wieder ist Reinhart die entscheidende Figur



Im sechsten Spiel des Stanley-Cup-Finals erzielt Sam Reinhart gleich vier Tore und schiesst die Florida Panthers fast im Alleingang zum Stanley-Cup-Titel. Damit hat der Kanadier Geschichte geschrieben.

Sam Reinhart hat sich in die Geschichtsbücher eintragen lassen. Im entscheidenden sechsten Spiel des Stanley-Cup-Finals erzielte der Center der Florida Panthers gleich vier Treffer gegen die Edmonton Oilers.

Nur drei Spieler erzielten zuvor soviele Tore

Mit dieser Leistung ist Reinhart erst der vierte Spieler überhaupt, welcher in einem Spiel des Stanley-Cup-Finals gleich viermal als Torschütze erfolgreich ist. Zuletzt gelang dieses Kunststück Maurice «Rocket» Richard vor fast 70 Jahren am 6. April 1957. Ebenfalls gelang auch Ted Lindsay (1955) und Babe Dye (1922) ein Viererpack im Stanley-Cup-Final.

Reinhart, welcher bereits in der letzten Saison – als Florida zum ersten Mal überhaupt den Stanley Cup gewann – mit 16 Skorerpunkten (10 Tore und 6 Assists) massgeblichen Anteil am Titel hatte, profitierte gestern von zwei Treffern in das leere Tor. Dennoch war er der Mann des Spiels und sammelte in der diesjährigen Postseason nochmals sieben Punkte mehr als im Vorjahr.

Vor elf Jahren wurde der Kanadier als zweiter Spieler im NHL-Draft von den Buffalo Sabres ausgewählt, direkt nach ihm wurde Leon Draisaitl gezogen, welcher nach der gestrigen Niederlage weiter auf den ersten Stanley-Cup-Triumph warten muss.

Seit dem Trade läuft es bei Reinhart

In seiner ersten Saison bei den Sabres kam Reinhart nur zu neun Einsätzen und kehrte im Dezember 2014 zurück zu seinem vorherigen Team, den Wenatchee Wild. 2015/2016 absolvierte Reinhart dann die erste komplette Saison in der NHL und kam in 79 Spielen zu 42 Skorerpunkten. Daraufhin nahm der Center mit Kanada an der WM teil und gewann gleich den Weltmeistertitel.

Zu Beginn seiner Karriere spielte Reinhart bei den Buffalo Sabres unter Vertrag. Hier im Zweikampf mit dem Schweizer Dean Kukan. Bild: AP/FR170498 AP

Bis zur Saison 2020/21 stand Reinhart für Buffalo auf dem Eis, bevor er im Sommer 2021 für einen Erstrunden-Pick und Spieler Devon Levi zu den Florida Panthers getradet wurde. Gleich in seiner ersten Saison bei seinem neuen Team konnte der Kanadier zum ersten Mal in seiner NHL-Karriere an den Playoffs teilnehmen und sammelte in der Regular Season erstmals mehr als einen Punkt pro Spiel. Seither blieb Reinhart nur noch in einer Saison unter einem Skorerpunkt pro Partie.

Samson «Sam» Reinhart kommt aus einer richtigen Eishockeyfamilie, bereits sein Vater Paul Reinhart wurde in der ersten Runde gedraftet und stand bei den Calgary Flames und den Vancouver Canucks unter Vertrag. Auch seine Brüder Max und Griffin wurden im Draft ausgewählt, Griffin Reinhart wurde 2012 sogar an vierter Stelle gedraftet, konnte sich allerdings in der besten Eishockey-Liga der Welt nie durchsetzen und kam nur zu einzelnen Einsätzen.

Reinhart konnte im entscheidenden Spiel über vier Tore jubeln. Bild: keystone

Für die Panthers und Reinhart war es in diesem Jahr bereits die dritte Finalqualifikation in Serie, 2023 waren die Vegas Golden Knights noch zu stark für die Panthers, doch nun gelang dem Team aus Florida erfolgreich die Titelverteidigung. Nach dem ersten Stanley-Cup-Titel unterschrieb der 29-Jährige einen Achtjahresvertrag und erhält pro Saison nun 8,625 Millionen US-Dollar.

Mit der Titelverteidigung haben auch die Panthers Geschichte geschrieben, erst als achte Franchise in der Expanison-Ära seit 1967, konnte der Stanley Cup zweimal hintereinander gewonnen werden. Im letzten Jahr war Reinhart bereits im siebten Spiel gegen Edmonton der entscheidende Mann. Beim 2:1-Sieg erzielte Reinhart den Game-Winner.

Der zweite Triumph in Serie bedeutet auch für Reinhart sehr viel, nach dem Titelgewinn sagte er: «Ich kann nicht wirklich in Worte fassen, was das bedeutet. Es ist etwas, worüber man nie wirklich nachdenkt. Es ist etwas Besonderes. Ich meine, wir hatten die ganzen Playoffs über Jungs, die sich gesteigert haben. Es nimmt etwas den Druck von einem, wenn man weiss, dass jemand anders da sein wird.»