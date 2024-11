Francesco Bagnaia hält sich die Chance auf seinen dritten aufeinanderfolgenden WM-Titel in der MotoGP offen. Der Italiener feiert in Malaysia im vorletzten Grand Prix des Jahres seinen zehnten Saisonsieg.



Bagnaia lieferte sich auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Sepang in der Anfangsphase ein enges Duell mit WM-Leader Jorge Martin. Nach fünf Runden zog der Ducati-Werksfahrer das Tempo an, letztlich setzte er sich mit drei Sekunden Vorsprung vor dem Spanier aus dem Ducati-Kundenteam Pramac Racing durch.



Martin mit komfortablem Vorsprung

Damit verringerte Bagnaia, der am Samstag im Sprintrennen beim Sieg von Martin nach einem Sturz ausgeschieden war, den Rückstand in der WM-Wertung um fünf auf 24 Punkte.



Martin kann mit dem 2. Platz, seinem zehnten im 19. Saisonrennen, gut leben. Das Polster im Kampf um seinen ersten WM-Titel in der Königsklasse des Motorsports ist nach wie vor komfortabel.



Showdown in Barcelona

Beim Saisonfinale in zwei Wochen sind im Sprint- und Hauptrennen noch 37 Punkte zu vergeben. Der Showdown wird auf dem Circuit Catalunya in Barcelona steigen. Das bestätigte Carlos Ezepeleta, der Manager von MotoGP-Rechteinhaber Dorna, gegenüber internationalen TV-Stationen. Ursprünglich war das Saisonfinale in Valencia geplant, doch nach der verheerenden Flutkatastrophe im Osten Spaniens wurde kurzfristig nach einem Ersatzort gesucht. (sda/con)

Bild: keystone