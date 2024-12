Die Chicago Blackhawks mit Philipp Kurashew feierten in der Nacht auf Montag ein in dieser Saison rares Erfolgserlebnis. Mit dem 5:3-Erfolg über die New York Islanders gelang in der 31. Meisterschaftspartie der erst zehnte Saisonsieg.Dank der zwei Zähler überholt Chicago die punktgleichen Nashville Predators und gibt die rote Laterne der 32. NHL-Teams an das Team von Captain Roman Josi ab. Kurashew hingegen muss weiter auf ein persönliches Erfolgserlebnis warten. Der Stürmer erhielt seit nunmehr neun Partien keinen Skorerpunkt mehr gutgeschrieben. (riz/sda)