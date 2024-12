Nach den beiden Podestplätzen im Teamsprint am Freitag verpassen die Schweizer Langläufer beim Heim-Weltcup in Davos einen weiteren Exploit. Alle fünf Schweizer und Schweizerinnen scheitern schon in den Viertelfinals.



Auch Valerio Grond, der in der Qualifikation die siebent-beste Zeit aufstellte. In seinem zu langsamen Viertelfinal kam Grond bloss auf den vierten Platz. Damit stand er dem Weiterkommen mittels einer Wildcard aber näher als Roman Alder (5.) und Janik Riebli (6.), die in ihren Serien ebenfalls chancenlos blieben.

Bild: keystone

Bei den Frauen schafften es Nadine Fähndrich (als Mitfavoritin) und Anja Weber (als Aussenseiterin) in ihren Viertelfinalserien auch nur auf Platz 5. Fähndrich lief in Davos zuvor schon zweimal aufs Podest: vor zwei Jahren als strahlende Siegerin, vor drei Jahren als Dritte.



Den Sieg holten sich hoch überlegen die beiden Topfavoriten und Olympiasieger Johannes Klaebo bei den Männern und Jonna Sundling bei den Frauen. Zum Abschluss des erstmals über drei Tage laufenden Weltcups im Landwassertal steht am Sonntag noch ein Wettkampf über 20 km in der klassischen Technik an. Podestplätze wie am Freitag liegen da gegen die skandinavische Übermacht im Normalfall keine drin. (nih/sda)