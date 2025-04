Das Glück bei den SCL Tigers ist so nah und doch so fern

In der zu Ende gehenden Saison teilte Rögle indes Hansson mit, dass sein bis 2026 laufender Vertrag nach der Saison aufgelöst wird. Dan Tangnes, der bisherige Zuger Headcoach, übernimmt in Rögle. (nih/sda)

Roger Hansson wirkte schon von 2019 bis 2022 in Zug – als Headcoach der EVZ Academy und als Head of Player Development. Schliesslich wechselte er vor drei Jahren als Headcoach zur Düsseldorfer EG und ein Jahr später zurück nach Schweden zu Rögle. Bei Rögle wurde er im Dezember 2023 zum Headcoach befördert.

Gianinazzi (32) wurde in Lugano im Oktober 2022 vom Elitejunioren- zum National-League-Trainer befördert und hielt sich 27 Monate lang im Job. Gianinazzi repräsentiere die moderne, leistungsorientierte Trainergeneration, schreibt der EHC Visp auf seiner Homepage. Unter Gianinazzi will sich Visp, der aktuelle Meister der Swiss League, dauerhaft in den vorderen Bereichen der Tabelle halten.

Luca Gianinazzi , der beim HC Lugano am 13. Januar entlassen worden ist, tritt beim EHC Visp in der Swiss League die Nachfolge von Heinz Ehlers an. Gianinazzi erhält einen Einjahresvertrag.

Der HC Lugano s teigt, wie von watson-Eismeister Klaus Zaugg angekündigt, mit einem schwedischen Cheftrainer in die kommende Saison . Die Tessiner gaben am Donnerstagnachmittag die erwartete Verpflichtung des 44-jährigen Tomas Mitell bekannt. Der Vetrag läuft vorerst ein Jahr. Assistiert wird Mitell vom früheren Lakers-Coach Stefan Hedlund . (abu/sda)

Darf Ambühl zum Abschluss nochmal zur WM? Aus der NHL winkt der Nati kaum Verstärkung

Der unverwüstliche Andres Ambühl könnte am Donnerstag und Freitag in Riga seine Länderspiele 339 und 340 machen. Danach nimmt das Kader für die Eishockey-WM langsam Formen an.

Mit neun neuen Spielern reist Nationaltrainer Patrick Fischer diese Woche nach Lettland für die zweitletzte Serie an Vorbereitungsspielen für die WM, die für die Schweizer am 9. Mai in Dänemark beginnt. Sieben «Silber-Helden» vom letzten Jahr gehören mittlerweile zum Kader, weitere werden nach dem Ende des Playoff-Finals und allenfalls dem Ausscheiden der «richtigen» Teams in der ersten Playoff-Runde der NHL dazukommen.