Gregor Deschwanden zeigt derzeit einen Top-Sprung nach dem anderen. In der Qualifikation von Innsbruck segelte er auf 130 m und belegte Platz 3. Der 33-Jährige macht somit weiter Druck auf die Österreicher, die nach zwei Stationen das Klassement der Vierschanzentournee zu dritt anführen. Aber die Austria-Adler bieten derzeit keine Angriffsfläche. Gleich zu viert landeten sie in der Qualifikation am Bergisel in den Top 6. Einzig Deschwanden und der Norweger Johann-André Forfang durchbrachen die rot-weiss-rote Phalanx.



Im Gesamtklassement der Tournee liegt Deschwanden im 4. Rang hinter Daniel Tschofenig, Jan Hörl, dem Qualifikationssieger von Innsbruck, und Stefan Kraft. Für den Wettkampf vom Samstag ist gutes Flugwetter angesagt, eine Windlotterie ist nicht zu erwarten. Somit dürfte die Ausgangslage auch für das Finale vom Montag in Bischofshofen spannend bleiben.



Killian Peier bot in Innsbruck, wo er 2019 zu WM-Bronze flog, einen tollen Sprung in der Qualifikation. Der Flug auf 123,5 m wurde mit dem 11. Rang belohnt. Felix Trunz hingegen muss am Samstag zuschauen. Sein Anzug entsprach nicht dem Reglement, er wurde disqualifiziert. (riz/sda)

Bild: keystone