An der Kurzbahn-WM in Budapest bleiben weitere Schweizer Erfolge vorerst aus. Roman Mityukov scheitert über 100 m Crawl ebenso im Vorlauf wie Louis Droupy über 100 m Brust. Mityukov startet am Sonntag in seiner Paradedisziplin 200 m Rücken, über die er im Sommer in Paris Olympia-Bronze gewann.



Am Mittwochabend steht mit dem Final über 50 m Delfin aus Schweizer Sicht ein Höhepunkt auf dem Programm. In diesem tritt Noè Ponti nach der Verbesserung seines eigenen Weltrekords im Halbfinal vom Dienstag als Favorit an. (sda)

Bild: keystone