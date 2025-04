An der Premiere der Strassenlauf-Europameisterschaft über 10 km in Leuven bei Brüssel schafft es der Schweizer Dominic Lobalu nicht ins Ziel. Er steigt nach 6 km aus dem Rennen aus.



Der 26-jährige Lobalo lag zu diesem Zeitpunkt auf Platz 4. Lobalu griff sich an den Oberschenkel. Ende März erlitt er im hinteren Oberschenkel eine Zerrung, welche die Vorbereitung auf die EM erschwerte. Der 10'000-m-Europameister von Rom 2024 zählte in Belgien zu den Mitfavoriten. Der Franzose Yann Schrub, einst Cross-Europameister und in der letzten Saison an der EM in Rom Zweiter hinter Lobalu über 10'000 m, setzte sich in Leuven durch. Als bester Schweizer klassierte sich Nino Freitag im 39. Rang. (abu/sda)

Bild: keystone