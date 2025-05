Die Los Angeles Lakers mit den Superstars LeBron James und Luka Doncic scheiden in den Playoffs der NBA überraschend bereits in den Achtelfinals aus. Die Kalifornier unterliegen den Minnesota Timberwolves.



Das 96:103 vor Heimpublikum war die vierte Niederlage der Lakers, was gleichbedeutend mit dem frühen Ausscheiden ist. Von Beginn weg lief das Starensemble einem Rückstand hinterher. Erst gegen Ende des dritten Viertels konnte Los Angeles die Führung erstmals an sich reissen. Die Gäste behielten das bessere Ende jedoch für sich.



Der Franzose Rudy Gobert stellte mit 27 Punkten und 24 Rebounds die beiden Superstars Doncic (28 Punkte/7 Rebounds) und James (22/7) in den Schatten. Im Viertelfinal treffen die Timberwolves auf die Golden State Warriors oder Houston. Die Rockets verkürzten in der Serie auf 2:3. (riz/sda)

Bild: keystone