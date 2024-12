Die Atlanta Hawks setzen zum Jahresende hin zum Schlussspurt an. Das Team des Schweizer Clint Capela feiert mit dem 120:110 gegen die Miami Heat den dritten Sieg in Folge.



Capela zeigte eine diskrete Leistung. Der Genfer kam in 21 Minuten auf 6 Punkte und 7 Rebounds. Das Parkett verliess er mit einer Minus-3-Bilanz. Zum Abschluss des Jahres spielen die Hawks am Montag in Toronto.



Der Walliser Kyshawn George kassierte mit den Washington Wizards daheim eine 132:136-Heimniederlage gegen die New York Knicks. In der Partie, die in der Verlängerung entschieden wurde, kam New Yorks Jalen Brunson auf 55 Punkte. George gelangen 13 Punkte und 3 Rebounds. (sda/con)

Bild: keystone