Konsternierte Hoppers im Sittener Tourbillon. Bild: keystone

GC zero points – der Rekordmeister bangt weiter um den Klassenerhalt

Der Abstiegskrimi in der Super League wird erst in der letzten Runde entschieden. Für Winterthur, GC und Yverdon liegt noch alles drin: der Ligaerhalt, die Barrage oder der Abstieg. Am Samstagabend verloren die Hoppers in Sion 1:2.

Mehr «Sport»

Sion – GC 2:1

Winterthur – Yverdon 2:2

Die Tabelle

Die letzte Runde

(ram/sda)