Charles Leclerc ist in einem ganz besonderen Formel-1-Training vor dem Grand Prix von Abu Dhabi die schnellste Runde gefahren. Der Monegasse steuerte seinen Ferrari beim Saisonfinale vor dem WM-Zweiten Lando Norris im McLaren und Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes auf den 1. Platz. Erstmals fuhr auch Leclercs drei Jahre jüngerer Bruder Artur im zweiten Ferrari mit und wurde 18. Der Nachwuchsfahrer übernahm für das einstündige Training das Auto des Spaniers Carlos Sainz und sorgte für ein Novum in der langen Geschichte der Rennserie. Nie zuvor waren zwei Brüder für das gleiche Team in einer Formel-1-Session aktiv.



Es gab für Leclerc aber auch schlechte Nachrichten. Am Sonntag wird er nämlich mit einem Hadicap ins letzte Rennen der Formel-1-Saison starten. Der Monegasse wird in der Startaufstellung für den Grand Prix von Abu Dhabi um zehn Plätze zurückversetzt. Die Strafe, die Ferraris Chancen auf den Gewinn der Konstrukteur-WM schmälert, erfolgt wegen eines Wechsels der Batterie ausserhalb des erlaubten Kontingents.



Ferrari liegt in der Teamwertung 21 Punkte hinter McLaren zurück; es sind noch maximal 44 Zähler zu vergeben. In der Fahrerwertung beträgt Leclercs Rückstand im Kampf um den 2. WM-Platz gegenüber Lando Norris im McLaren acht Punkte. (dab/sda)

Bild: keystone