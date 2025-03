Dasfür dieist abgesagt worden. Schuld sindDie Abfahrt im italienischen Ski-Ort ist bereits am Donnerstag geplant, kann aber nur dann durchgeführt werden, wenn das Training am Mittwoch stattfindet. Am Freitag und Samstag sind zwei Super-Gs vorgesehen.La Thuile ist die vorletzte Speed-Station in dieser Weltcup-Saison. Danach steht noch das Finale in Sun Valley in den USA an. Die Kugel-Entscheidungen in Abfahrt und Super-G sind bei den Frauen noch nicht gefallen. In letzterer Disziplin wird die Wertung von Lara Gut-Behrami angeführt; die 33-jährige Tessinerin weist einen Vorsprung von 55 Punkten auf die Italienerin Frederica Brignone aus. (abu/sda/apa)