Fliegender Wechsel

Bayer bleibt ZSC-Trainer +++ Fribourg holt zwei neue Ausländer

Die Saison ist noch nicht besonders alt und trotzdem basteln die Klubs schon an ihren Teams fürs nächste Jahr. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2025/26.

Bayer bleibt ZSC-Trainer

Die ZSC Lions gehen mit Marco Bayer als Cheftrainer in die Zukunft. Wie der Schweizer Meister am Samstag bekanntgab, will Bayer seinen bis 2027 gültigen Vertrag bei den Zürchern erfüllen. «Ich freue mich darauf, zusammen mit den Spielern und den Fans die Geschichte gemeinsam weiterzuschreiben», sagte er.

Bayer hatte Ende Dezember von Marc Crawford übernommen, der aus gesundheitlichen Gründen in seinen kanadische Heimat zurückkehrte. Unter dem 52-Jährigen verteidigten die Zürcher ihren Titel in der National League erfolgreich und sicherten sich auch den Sieg in der Champions Hockey League.

Bayer, der auf eine über 15 Jahre dauernde Trainertätigkeit und zuvor 18 Saisons als Spieler auf Profi-Ebene zurückblickt, ist der erste Trainer, dem dieses Double gelungen ist. Insofern ist seine Weiterbeschäftigung eine Belohnung, aber auch die logische Folge einer erfolgreichen Kooperation. «Sein Spielstil und seine moderne Führungsphilosophie passen zu uns», so Sportchef Sven Leuenberger. (ram/sda)

Fribourg-Gottéron mit zwei neuen Ausländern

Fribourg-Gottéron hat sein Söldner-Kontingent für die kommende Saison komplettiert. Mit dem amerikanischen Verteidiger Michael Kapla und dem finnischen Stürmer Henrik Borgström befinden sich zwei neue Ausländer im Kader.

Der 30-jährige Kapla spielte die letzten drei Spielzeiten beim schwedischen Erstligisten Rögle. In der letzten Saison erzielte er in 35 Spielen 20 Punkte (5 Tore). Bei Gottéron unterschrieb Kapla einen Vertrag für eine Saison.

Ein Jahr länger in Freiburg bleibt der 27-jährige Borgström, der 2016 von den Washington Capitals an 23. Stelle gedraftet wurde. Mit 26 Punkten in 111 NHL-Spielen konnte sich der Finne in Nordamerika jedoch nicht durchsetzen. Anders beim schwedischen Verein HV71, wo er in den letzten zwei Spielzeiten in 99 Spielen 79 Skorerpunkte erzielte.

Die anderen vier Ausländer sind allesamt Schweden: der Verteidiger Patrik Nemeth, der aus Bern kam, sowie die drei Stammstürmer Marcus Sörensen, Lucas Wallmark und Jacob de la Rose. (dab/sda)

Czarnik von Bern zu Lausanne

watson-Eismeister Zaugg kündigte es bereits im November an, nun ist es endlich fix: Playoff-Finalist Lausanne sichert sich die Dienste von Austin Czarnik. Der 32-jährige Amerikaner kommt von Bern und unterschreibt bei den Waadtländern einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2026/27.

Mit Czarnik verpflichten die Lausanner den Topskorer der Liga. Der Center, der sich erst zu Beginn der Saison dem SC Bern angeschlossen hatte, sammelte in der abgelaufenen Qualifikation 56 Punkte (20 Tore, 36 Assists). Vor seinem Engagement in der Schweiz war Czarnik in Nordamerika engagiert. Für die Boston Bruins, Calgary Flames, New York Islanders, Seattle Kraken und Detroit Red Wings absolvierte er über 200 Spiele in der NHL.

«Seine Erfahrung auf höchstem Niveau, seine Vielseitigkeit und seine Spielgeschwindigkeit werden sich unmittelbar auf unsere Offensiv-Animation auswirken. Mit seinem nordamerikanischen Hintergrund, seinem Spielverständnis und seiner Fähigkeit, in den entscheidenden Momenten den Unterschied zu machen, stellt er einen echten Mehrwert für unseren Kader dar», wird John Fust, Sportdirektor beim Lausanne Hockey Club, in einer Mitteilung zitiert. (riz/sda)

Niku verteidigt neu für den HC Lausanne

Der Playoff-Finalist Lausanne engagiert den finnischen Verteidiger Sami Niku. Der Vertrag mit dem 28-Jährigen, der die vergangene Saison für den EHC Kloten spielte, ist bis in den Frühling 2027 datiert, wie der Klub mitteilte.

Niku wurde 2015 in der siebten Runde von Winnipeg gedraftet und spielte während fünf Saisons in der NHL für die Jets und die Montreal Canadiens. 2022 wechselte er zurück in seine Heimat. (nih/sda)

Raffl und Pilut verlassen Lausanne

Der Lausanne HC hat wenige Tage nach dem verlorenen Playoff-Final weitere Kadermutationen im Hinblick auf die kommende Saison bekannt gegeben. Neben den bereits bekannten Abgängen von Andrea Glauser (zu Fribourg-Gottéron), Lukas Frick (Davos), Tim Bozon (Genf-Servette) und dem Rücktritt von Captain Joël Genazzi werden die auslaufenden Verträge von Michael Raffl und Lawrence Pilut nicht verlängert.

Der 36-jährige Österreicher Raffl spielte drei Saisons lang für die Waadtländer, im Playoff-Final fehlte er verletzt. Der sieben Jahre jüngere schwedische Verteidiger Pilut hat wegen eines Achillessehnenrisses die komplette Saison verpasst, nachdem er in der Vorsaison einer der Leistungsträger gewesen war. (riz/sda)

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭Thierry Bader (Stürmer, 27)

kommt vom SC Bern



Abgänge ❌

🇫🇮 Santtu Kinnunen (Verteidiger, 25)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭Yannick Zehnder (Stürmer, 26)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭Marlon Graf (Stürmer, 22)

wechselt zu den SC Rapperswil-Jona Lakers

Gerüchte 💬

…

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 21)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Dario Simion (Stürmer, 30)

kommt vom EV Zug

🇸🇪 Tomas Mitell (Trainer, 44)

Kommt von Färjestad



Abgänge ❌

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 31)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Leandro Hausheer (Verteidiger, 21)

wechselt zum EHC Kloten

🇫🇮 Aleksi Peltonen (Stürmer, 27)

offen

🇨🇿 Radim Zohorna (Stürmer, 28)

offen

🇨🇦 Daniel Carr (Stürmer, 33)

offen

🇺🇸 Mark Arcobello (Stürmer, 37)

offen

🇫🇮 Valtteri Pulli (Verteidiger, 24)

offen

🇸🇰 Adam Huska (Goalie, 28)

offen



Gerüchte 💬

…

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 31)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Mats Alge (Stürmer, 21)

kommt von den SCRJ Lakers



Abgänge ❌

🇨🇭 Philip Wüthrich (Torhüter, 26)

wechselt zum HC Ambri-Piotta

🇺🇸 Austin Czarnik (Stürmer, 31)

wechselt zum HC Lausanne

🇸🇪 Patrik Nemeth (Verteidiger, 32)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Thierry Bader (Stürmer, 27)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Vincent Ryser (Stürmer, 23)

wechselt zum EHC Visp

🇨🇿 Lukas Klok (Verteidiger, 29)

offen

🇨🇭 Elvis Schläpfer (Stürmer, 24)

wechselt zum HC Ajoie



Gerüchte 💬

…

EHC Biel

Zugänge ✅

🇸🇪 Marcus Sylvegaard (Stürmer, 26)

kommt von den Växjö Lakers

🇨🇭🇨🇿 Petr Cajka (Stürmer, 24)

kommt von Mlada Boleslav



Abgänge ❌

🇨🇭Noah Delémont (Verteidiger, 22)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭Luca Cunti (Stürmer, 36)

offen

🇨🇭Jérôme Bachofner (Stürmer, 29)

offen

🇨🇭Ramon Tanner (Stürmer, 26)

offen

🇨🇭Damien Brunner (Stürmer, 39)

tritt zurück

🇰🇿 Alexander Yakovenko (Verteidiger, 27)

offen



Gerüchte 💬

…

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Raphael Diaz (Verteidiger, 39)

kommt vom HC Fribourg-Gottéron

Abgänge ❌

🇨🇭Dario Simion (Stürmer, 30)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭Attilio Biasca (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Fribourg-Gottéron

🇨🇭Ludvig Johnson (Verteidiger, 18)

wechselt zum HC Fribourg-Gottéron

🇳🇴 Dan Tangnes (Trainer, 45)

offen



Gerüchte 💬

…

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Andrea Glauser (Verteidiger, 28)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭Attilio Biasca (Stürmer, 21)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Ludvig Johnson (Verteidiger, 18)

kommt vom EV Zug

🇸🇪 Patrik Nemeth (Verteidiger, 32)

kommt vom SC Bern

🇺🇸Michael Kapla (Verteidiger, 30)

kommt von Rögle

🇫🇮Henrik Borgström (Stürmer, 27)

kommt von HV71

Abgänge ❌

🇨🇭 Raphael Diaz (Verteidiger, 39)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Dave Sutter (Verteidiger, 32)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭Mauro Dufner (Verteidiger, 29)

wechselt zu den SC Rapperswil-Jona Lakers



Gerüchte 💬

…

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Lukas Frick (Verteidiger, 30)

kommt vom Lausanne HC



Abgänge ❌

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 29)

geht nach Rapperswil

🇨🇭 Andres Ambühl (Stürmer, 41)

tritt Ende Saison zurück

🇨🇭 Marc Wieser (Stürmer, 37)

tritt Ende Saison zurück



Gerüchte 💬

…

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭 Stéphane Charlin (Goalie, 24)

kommt von den SCL Tigers

🇫🇮 Vili Saarijärvi (Verteidger, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Tim Bozon (Flügel, 30)

kommt von Lausanne

🇨🇭 Dave Sutter (Verteidiger, 32)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇦 Jason Akeson (Flügel, 34)

kommt vom HC Pustertal

Abgänge ❌

🇨🇭 Christophe Cavalleri (Stürmer, 22)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭 Arnaud Jacquemet (Verteidiger/Stürmer, 36)

tritt Ende Saison zurück

🇨🇭 Guillaume Maillard (Stürmer, 26)

offen

🇨🇭 Antoine Guignard (Stürmer, 21)

offen

🇸🇪 Dmytro Timashov (Stürmer, 28)

offen

🇸🇪 Theodor Lennström (Verteidiger, 31)

offen

🇫🇮 Antti Raanta (Goalie, 36)

offen

🇫🇮 Sami Vatanen (Verteidiger, 34)

offen

🇨🇭 Mike Völlmin (Verteidigung, 32)

offen

🇫🇮 Teemu Hartikainen (Stürmer, 35)

offen

Gerüchte 💬



...

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭Inaki Baragano (Verteidiger, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

🇺🇸 Austin Czarnik (Stürmer, 31)

kommt vom SC Bern

🇨🇭Yannick Zehnder (Stürmer, 26)

kommt vom ZSC

🇩🇪 Dominik Kahun (Stürmer, 30)

kommt vom SC Bern

🇫🇮 Sami Niku (Verteidiger, 28)

kommt vom EHC Kloten



Abgänge ❌

🇨🇭Lukas Frick (Verteidiger, 30)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Andrea Glauser (Verteidiger, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Tim Bozon (Stürmer, 30)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Joël Genazzi (Verteidiger, 37)

hört auf

🇸🇪 Lawrence Pilut (Verteidiger, 29)

unbekannt

🇦🇹 Lawrence Pilut (Stürmer, 36)

unbekannt

Gerüchte 💬

...

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Philip Wüthrich (Torhüter, 26)

kommt vom SC Bern​

Abgänge ❌

🇮🇹 Davide Fadani (Torhüter, 23)

wechselt zum EHC Kloten



Gerüchte 💬

…

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇫🇮 Santtu Kinnunen (Verteidiger, 25)

kommt vom ZSC

🇨🇭 Matteo Wagner (Stürmer, 19)

kommt von AIK (Schweden)

🇨🇭 Robin Meyer (Goalie, 24)

kommt vom EHC Visp

🇫🇮 Hannes Björninen (Stürmer, 29)

kommt von Örebrö (Schweden)

Abgänge ❌

🇨🇭 Stéphane Charlin (Goalie, 24)

wechselt zu Genf-Servette

🇫🇮 Vili Saarijärvi (Verteidger, 27)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 21)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Pascal Berger (Stürmer, 35)

tritt Ende Saison zurück

🇨🇭 Matthias Rossi (Stürmer, 34)

offen

🇨🇭 Claudio Cadonau (Verteidiger, 37)

offen

🇸🇰 Michal Kristof (Stürmer, 31)

offen

🇺🇸 Sean Malone (Stürmer, 30)

offen



Gerüchte 💬

...





SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭Mauro Dufner (Verteidiger, 29)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭Marlon Graf (Stürmer, 22)

kommt von den ZSC Lions

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 29)

kommt von Davos



Abgänge ❌

🇨🇭Inaki Baragano (Verteidiger, 23)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭Mats Alge (Stürmer, 21)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬

…

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭 Christophe Cavalleri (Stürmer, 22)

kommt von Genf-Servette

Abgänge ❌

🇨🇭 Joel Scheidegger (Verteidiger, 31)

wechselt zum HC La Chaux-de-Fonds



Gerüchte 💬

...

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭 Noah Delémont (Verteidiger, 22)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Leandro Hausheer (Verteidiger, 21)

kommt vom HC Lugano

🇮🇹 Davide Fadani (Goalie, 23)

kommt von den Bellinzona Snakes

🇨🇭 Ewan Huet (Goalie, 19)

kommt von den Regina Pats (Kanada)

🇨🇭 Simon Meier (Stürmer, 19)

kommt von den Penticton Vees (Kanada)

🇸🇪 Max Lindroth (Verteidiger, 28)

kommt von TPS Turku

🇫🇮 Petteri Puhakka (Stürmer, 23)

kommt von Tappara Tampere

🇨🇦 Brandon Gignac (Stürmer, 27)

kommt von Laval Rockets​

Abgänge ❌

🇫🇮 Miro Aaltonen (Stürmer, 31)

wechselt zum SC Bern

🇫🇮 Sami Niku (Verteidiger, 28)

wechselt zum HC Lausanne

🇨🇭 Sandro Zurkirchen (Goalie, 34)

offen

🇨🇦 Jayce Hawryluk (Verteidiger, 29)

offen

🇸🇪 Pontus Aberg (Stürmer, 31)

offen

🇨🇭 Matthew Kellenberger (Stürmer, 26)

offen

🇨🇭 Joel Marchon (Stürmer, 22)

offen

🇨🇦 Daniel Audette (Stürmer, 29)

offen

🇨🇦 Thomas Grégoire (Verteidiger, 27)

offen

🇨🇭 Rajan Sataric (Verteidiger, 33)

offen

🇫🇮 Niko Ojamäki (Stürmer, 30)

offen

Gerüchte 💬

...