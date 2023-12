Die Kurzbahn-Europameisterschaften in Otopeni (Rumänien) beginnen für die Schweizer Schwimmer verheissungsvoll. Noè Ponti schafft in den Vorläufen über 100 m Delfin die beste Zeit. Im vierten Vorlauf realisierte der 22-jährige Tessiner aus Locarno eine Zeit von 49,14 Sekunden. Damit blieb er bloss 33 Hundertstel über seinem Schweizer Rekord. Der Halbfinal findet am Dienstagabend um 17.45 Uhr statt.



Schon im Final steht Antonio Djakovic. Im Vorlauf über 400 m Crawl blieb Djakovic vom Schwimmklub Uster dreieinhalb Sekunden über seinem Schweizer Rekord von 2021. Die Finalqualifikation schaffte er mit der sechstbesten Zeit. Der Final wird am Dienstag kurz nach 17 Uhr gestartet.



Für die Halbfinals über 50 m Rücken qualifizierte sich auch Thierry Bollin (23) in 23,64 Sekunden. 10 der 16 Qualifizierten für die Halbfinals bewältigten die 50 m schneller als Bollin, der um 26 Hundertstel über seinem Schweizer Rekord blieb, den er vor zwei Wochen an den Schweizer Meisterschaften in Uster aufgestellt hatte. (kat/sda)

Bild: keystone