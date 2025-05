Aarau sichert sich mit dem Last-Minute-Sieg in Carouge den Barrage-Platz

FCB ist sicher in einer Ligaphase – die Ausgangslage der Super League für den Europacup

Der FC Aarau wird definitiv um den Aufstieg in die Super League kämpfen können. Die Aargauer feiern auswärts bei Étoile Carouge einen dramatischen 3:1-Auswärtssieg mit zwei Toren in der Nachspielzeit. Damit können sie von den Genfern nicht mehr eingeholt werden und werden die Barrage bestreiten. Bereits als fixer Aufsteiger steht der FC Thun fest. (abu)

Die Schweizer flogen, die Deutschen mussten zu Fuss gehen

5:1! Schneller, smarter, härter, selbstbewusster – so überzeugend haben die Schweizer bei einem Titelturnier die Deutschen noch nie gebodigt. Sven Andrighetto kann WM-Torschützenkönig werden.

Nun beginnt für die Schweiz eine B-WM. Es ist fast wie eine Rückkehr zu einer längst verblassten Hockey-Romantik. Als wir im letzten Jahrhundert in der tiefen Provinz gegen internationale «Hinterbänkler» bei der B-WM meistens vergeblich um den Aufstieg in die höchste WM-Klasse spielten. Nach dem grandiosen 5:1 gegen Deutschland folgen nun in der dänischen Provinz von Herning die restlichen drei Gruppenspiele gegen Ungarn, Norwegen und Kasachstan. Internationale «Hinterbänkler», eigentlich zweitklassig, die ihre Präsenz auf der höchsten internationalen Bühne einerseits der Aufstockung der WM auf 16 Teams und andererseits der Absenz der Russen und Weissrussen verdanken.