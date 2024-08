Mit dem letzten gemeinsamen Turnier von Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder wird es nichts. Weil Vergé-Dépré an einer bakteriellen Lungenentzündung leidet, verpasst das Beachvolleyball-Duo die Schweizer Meisterschaft in Bern.



Vor zwei Wochen gaben die Bernerin Vergé-Dépré und die Zürcherin Mäder bekannt, dass sie zusammen nur noch drei Turniere bestreiten werden. Daraufhin schieden die Olympia-Bronzemedaillengewinnerinnen von Tokio sowohl an der EM in den Niederlanden als auch beim Elite16-Turnier in Hamburg in den Viertelfinals aus. Der Schlusspunkt der achtjährigen Zusammenarbeit hätte auf dem Bundesplatz in Bern gesetzt werden sollen, wo vom Mittwoch bis Freitag die Schweizer Meisterschaft ausgetragen wird.



«Ich hätte gerne das Ende von acht gemeinsamen Jahren mit Joana und dem Heimpublikum in Bern zelebriert. Noch einmal bewusst Punkte feiern und dann gemeinsam vom Court gehen. Es ist traurig, dass uns dieser Moment genommen wird», sagt Vergé-Dépré, die schon am vergangenen Wochenende in Hamburg erste Krankheitssymptome gespürt hatte.



Mäder findet es «extrem schade, dass wir diese letzte Schweizer Meisterschaft nicht als Team spielen und geniessen können. Doch die Gesundheit geht vor, das ist ganz klar.» Die Zürcherin wird in Bern nur als Zuschauerin anwesend sein können. Eine andere Team-Konstellation ergab sich wegen der Kurzfristigkeit und aufgrund des Reglements nicht. (nih/sda)

Bild: keystone