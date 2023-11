Dominic Stricker (ATP 94) gelingt an den Next Gen Finals in Saudi-Arabien im zweiten Gruppenspiel der erste Sieg. Der Berner bezwingt am Nachwuchs-Masters der ATP den Italiener Luca Nardi (ATP 115) glatt in drei Sätzen.



Auf die Startniederlage am Mittwoch, als er dem Italiener Flavio Cobolli (ATP 100) in vier Durchgängen unterlegen war, reagierte Stricker gegen dessen Landsmann mit einem Blitzsieg. Beim 4:1, 4:1, 4:2 in nur 58 Minuten nahm er seinem Gegner vier Mal den Aufschlag. Im anderen Spiel der Gruppe Grün setzte sich der als Nummer 1 gesetzte Franzose Arthur Fils (ATP 36) gegen Stricker-Bezwinger Cobolli 4:1, 4:2, 4:2 durch.



In der Rangliste belegt Stricker hinter dem punktgleichen Cobolli den 3. Platz. Im letzten Gruppenspiel misst sich der Berner am Donnerstag mit dem makellosen Franzosen Fils. Siegt Stricker mit mindestens zwei Sätzen Unterschied, steht er wie schon vor einem Jahr in Mailand in den Halbfinals. (abu/sda)

Bild: fxp-fr-sda-rtp