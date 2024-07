Der FC Zürich trifft bei seinem ersten Einsatz in der Qualifikation für die Conference League auf den irischen Klub Shelbourne, St. Gallen auf die Kasachen von Tobol Kostanai.



Shelbourne, der Vierte der irischen Meisterschaft, setzte sich in der 1. Runde gegen den St. Joseph's FC aus Gibraltar mit dem Gesamtskore von 3:2 durch. Tobol Kostanai hatte in der Europa-League-Qualifikation gegen den slowakischen Klub Ruzomberok mit 3:5 das Nachsehen.



St. Gallen bekommt es damit einem Gegner zu tun, an den der FC Basel schlechte Erinnerungen hat: Tobol Kostanai eliminierte vor einem Jahr den FCB in der Qualifikation für die Conference League.



Die Hinspiele finden am Donnerstag, 25. Juli, statt, die Rückspiele eine Woche später. Der FCZ und St. Gallen treten zuerst zu Hause an. (sda)