Die Schweizer schlagen Lettland 4:2. Bild: keystone

Schweiz gelingt Revanche gegen Lettland

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft gewinnt das zweite Testspiel in Riga gegen Lettland trotz einer mässigen Leistung 4:2. Damit gelingt die Revanche für die 2:3-Niederlage nach Penaltyschiessen am Donnerstag.

Mehr «Sport»

Mit zwei Toren innert 46 Sekunden drehten die Schweizer kurz nach Spielhälfte ein 0:1 (10.) in ein 2:1 (33.). Beide Male waren mit Tim Berni und Michael Fora Verteidiger erfolgreich. Es kam noch besser für das Team von Trainer Patrick Fischer im Mittelabschnitt, traf doch Dario Rohrbach in der 38. Minute mit einem Ablenker zum 3:1.

Die Schweizer überzeugten in den ersten 40 Minuten mit einer starken Effizienz, denn viel mehr Chancen hatten sie in den ersten zwei Dritteln nicht. Die Letten traten engagierter auf und gingen verdient in Führung. Eduards Tralmaks fing in der neutralen Zone einen schlechten Pass des Genfer Verteidigers Giancarlo Chanton ab und liess den Zuger Goalie Leonardo Genoni herrlich aussteigen. Auch sonst offenbarten die Schweizer in der Defensive einige Mängel. Deshalb fand Fischer vor dem 1:1 während einer Unterbrechung klare Worte.

Die Revanche gelingt. Bild: keystone

Nach einer Minute im letzten Abschnitt kassierten die Letten eine Strafe. Doch anstatt die Führung weiter auszubauen, kassierten die Schweizer einen Shorthander. Felikss Gavars konnte nach einem haarsträubenden Wechsel der Gäste allein auf Genoni losziehen und bezwang diesen souverän. Mehr Gegentore liessen die Schweizer nicht zu. Positiv war neben dem Resultat und der Effizienz im Mitteldrittel auch das Boxplay, selbst eine 46 Sekunden dauernde doppelte Unterzahl wurde überstanden. 81 Sekunden vor dem Ende machte Fabian Ritzmann mit einem Schuss ins leere Gehäuse zum 4:2 alles klar. Der Berner Stürmer war im sechsten Spiel in der WM-Vorbereitung bereits zum vierten Mal erfolgreich und machte damit weiter Werbung in eigener Sache.

Für Fischer stehen nun die nächsten personellen Entscheide an. Denn in der kommenden Woche werden einige Spieler von den Finalisten ZSC Lions und Lausanne zum Team stossen. Am Donnerstag treffen die Schweizer im Rahmen der Euro Hockey Tour in Kloten auf Schweden, ehe am Samstag und Sonntag in Brünn Finnland respektive Gastgeber Tschechien die letzten Gegner vor dem WM-Start am 9. Mai in Herning gegen Tschechien sind.

Lettland - Schweiz 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)

Riga. - 10'200 Zuschauer (ausverkauft). - SR Ansons/Ozolins, Zunde/Rava.

Tore: 10. Tralmaks 1:0. 32. (11:52) Berni (Knak, Wüthrich) 1:1. 33. (12:38) Fora (Lehmann) 1:2. 38. Rohrbach (Egli) 1:3. 43. Gavars (Skrastins/Ausschluss Hodass!) 2:3. 59. (58:39) Ritzmann (Wüthrich) 2:4 (ins leere Tor).

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Lettland, 9mal 2 Minuten gegen die Schweiz.

Lettland: Mitens; Andzans, Zile; Jaks, Hodass; Tumanovs, Komuls; Ralfs Bergmanis, Arvils Bergmanis; Dzierkals, Prohorenkovs, Rihards Bukarts; Tralmaks, Egle, Ravinskis; Lavins, Rullers, Gavars; Skrastins, Veinbergs, Golovkovs; Rodzers Bukarts.

Schweiz: Genoni; Egli, Jung; Karrer, Berni; Fora, Chanton; Wüthrich, Dionicio; Moy, Senteler, Hofmann; Rohrbach, Bertschy, Ritzmann; Ambühl, Walser, Knak; Fazzini, Bader, Lehmann.

Bemerkungen: Schweiz ohne Schmid (krank), Charlin, Loeffel, Marchon, Ramel (nicht im Aufgebot) und Aeschlimann (Ersatzgoalie).

Schüsse: Lettland 27 (9-9-9); Schweiz 21 (3-12-6).

Powerplay-Ausbeute: Lettland 0/6, Schweiz 0/2. (rbu/ram/sda)