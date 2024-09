Eintracht Frankfurts Siegesserie reisst in der 1. Runde der Europa League. Die Hessen müssen sich gegen Viktoria Pilsen nach zwei Gegentoren in den Schlussminuten mit einem 3:3 begnügen.



Frankfurter verspielte nach drei aufeinanderfolgenden Siegen in der Bundesliga den sicher geglaubten Triumph in der Europa League leichtfertig. Die Gäste aus Tschechien stellten den Spielverlauf mit ihren Treffern in der 86. und 93. Minute auf den Kopf. Von Trainer Dino Toppmöller erneut nicht berücksichtigt wurde Aurèle Amenda. Der 21-jährige Innenverteidiger kam seit seinem Wechsel in diesem Sommer von den Young Boys zu Frankfurt erst zu einem Kurzeinsatz.



Die AS Roma verpasste nach der Entlassung von Trainer Daniele De Rossi den zweiten Sieg im zweiten Spiel unter der Führung des neuen Coaches Ivan Juric. Trotz überlegen geführter Partie mussten die Italiener gegen Athletic Bilbao kurz vor Schluss den Ausgleich zum 1:1 hinnehmen. (abu/sda)

Bild: keystone