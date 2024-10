Die rekonvaleszente Olympiasiegerin Sofia Goggia will beim Speed-Auftakt kurz vor Weihnachten in den Weltcup zurückkehren. «Wenn alles gut geht, möchte ich Mitte Dezember in Beaver Creek wieder an Wettkämpfen teilnehmen», sagte die 31-Jährige am Freitag am Medientag des italienischen Wintersportverbandes FISI in Mailand.



Goggia gewann bislang viermal den Abfahrtsweltcup und kürte sich 2018 in Pyeongchang zur Olympiasiegerin in ihrer stärksten Disziplin. In ihrer Laufbahn wurde sie jedoch wiederholt durch Verletzungen ausgebremst. Im Februar 2024 brach sich Goggia im Training das rechte Schienbein sowie den Schienbeinknöchel und musste die letzte Saison vorzeitig beenden. (lst/sda/apa)

Bild: fxp-fr-sda-rtp