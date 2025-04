Federica Brignone ist bei den italienischen Meisterschaften schwer gestürzt. Video: extern/la gazzetta dello sport

Sorgen um Federica Brignone: Gesamtweltcupsiegerin nach Sturz ins Spital geflogen

Sorgen um Federica Brignone: Die Gesamtweltcupsiegerin ist bei den italienischen Ski-Meisterschaften in Alpe Lusia schwer gestürzt und wurde mit dem Helikopter ins Spital im nahe gelegenen Trient geflogen. Ihr Bruder Davide sei gemäss Gazzetta dello Sport bei ihr. Die 34-Jährige hängt im zweiten Lauf des Riesenslaloms bei einem Tor an und überschlug sich danach heftig, dabei verdrehte es ihr das Knie. Es wird befürchtet, dass beim Sturz Bänder oder die Schienbeine beschädigt wurden. Genaueres ist zur Verletzung noch nicht bekannt.

Der Sturz im Video. Video: extern/la gazzetta dello sport

Brignone hat eine überragende Saison hinter sich. Neben dem Gesamtweltcup triumphierte sie auch in den Disziplinen Abfahrt und Riesenslalom, ausserdem gewann sie an der Weltmeisterschaft in Saalbach Gold im Riesenslalom und Silber im Super-G. (nih)