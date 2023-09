Der Afrika-Cup 2025 findet in Marokko statt. Der Halbfinalist der letztjährigen WM in Katar bekam von Afrikas Fussball-Verband CAF den Zuschlag, nachdem dieser zuvor Guinea die Gastgeber-Rolle aufgrund fehlender Infrastruktur entzogen hatte.



Der nächste Afrika-Cup findet Anfang 2024 in der Elfenbeiküste statt. Ursprünglich hätte das Turnier bereits diesen Sommer über die Bühne gehen sollen, doch wegen der im Land herrschenden Regenzeit beschloss der CAF eine Verschiebung. Die Ausgabe 2027 wird in Kenia, Uganda und Tansania durchgeführt. (ram/sda/afp)

Bild: keystone