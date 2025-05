Nino Niederreiter (links) steht mit den Winnipeg Jets vor dem Playoff-Aus. Bild: keystone

Niederreiter vor dem Aus mit Winnipeg – mögliche WM-Teilnahme rückt näher

Dallas – Winnipeg 3:1

Lian Bichsel (DAL), 2 Checks, 7:50 TOI

Nino Niederreiter (WPG), 3 Schüsse, 2 Checks, 15:00 TOI



Die Winnipeg Jets befinden sich in den NHL-Playoffs in arger Schieflage. Das Team mit Nino Niederreiter liegt in der Viertelfinal-Serie gegen die Dallas Stars mit Lian Bichsel mit 1:3 Siegen im Rückstand.

Die Stars entschieden das vierte Spiel der Best-of-7-Serie in der heimischen Arena mit 3:1 für sich und haben damit in der Nacht auf Freitag die erste Möglichkeit, die Halbfinal-Qualifikation sicherzustellen. Die Partie findet in Winnipeg statt.

Spieler des Abends war Mikael Granlund. Der Finne, der auf diese Saison von den San Jose Sharks nach Dallas gewechselt hatte, erzielte alle drei Tore für die Stars und schaffte damit seinen ersten Hattrick in den NHL-Playoffs. Drei Treffer in einem Spiel waren Granlund in der weltbesten Liga zuvor erst zweimal gelungen, das letzte Mal Ende Dezember 2017, als er bei Minnesota noch Teamkollege von Niederreiter war. Die Wild bezwangen damals die Nashville Predators 4:2, für die Granlund zusammen mit Roman Josi einst ebenfalls gespielt hatte.

Granlund brachte die Stars im ersten Drittel nach achteinhalb Minuten im Powerplay in Führung. Nikolaj Ehlers, der Sohn des in der Schweiz bestens bekannten Trainers Heinz Ehlers, glich zu Beginn des zweiten Drittels aus. Granlund brachte seine Mannschaft zwei Minuten vor Schluss des mittleren Abschnitts wieder in Front und knickte die Hoffnungen der Jets im dritten Drittel mit einem weiteren Tor in Überzahl endgültig.

Niederreiter blieb erstmals in dieser Serie ohne Skorerpunkte. Bichsel stand lediglich während knapp acht Minuten auf dem Eis. Nationaltrainer Patrick Fischer hat an der WM in Herning bereits angedeutet, dass er noch einen Platz im Kader freilässt, sollte Niederreiter mit Winnipeg rasch ausscheiden. (abu/sda)