Nordirlands Golf-Star Rory McIlroy und der Amerikaner Patrick Cantlay führen das Feld des 124. US Open in Pinehurst, North Carolina, nach der Auftaktrunde an.



Mit 65 Schlägen (5 unter Par) liegt McIlroy am dritten Major des Jahres ex aequo mit Cantlay an der Spitze. Der Nordire, der das US Open im Jahr 2011 gewann und seinen fünften Turniersieg auf Grand-Slam-Stufe (den ersten seit 2014) anstrebt, musste über die 18 Löcher keinen Schlagverlust (Bogey) hinnehmen.



Von den meistgenannten Favoriten hat sich nach der ersten von vier Runden mit 67 Schlägen auch der Amerikaner Bryson DeChambeau in Position gebracht. Der Weltranglistenerste Scottie Scheffler hingegen legte einen äusserst ernüchternden Start hin. Der Gewinner des prestigeträchtigen Masters im April liegt mit sechs Schlägen Rückstand auf die Spitze lediglich auf Platz 34. (abu/sda)

