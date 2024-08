An der Beachvolleyball-EM in den Niederlanden überstehen beide Schweizer Männerduos die Gruppenphase. Als Gruppendritte stehen sie in den Sechzehntelfinals.



Quentin Métral/Yves Haussener verloren nach ihrem überraschenden Auftaktsieg am Mittwoch gegen die Polen Bartosz Losiak/Michal Bryl die beiden Gruppenspiele am Donnerstag. Am Vormittag unterlagen sie dem niederländischen Duo Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen in drei Sätzen, am Abend mussten sie sich den Tschechen Jakub Sepka/Jiri Sedlak in zwei Sätzen geschlagen geben. Dennoch reichte es vor dem polnischen Duo, das nach dem ersten Tag vorzeitig vom Turnier abreiste, zu Platz 3.

Bild: keystone

Marco Krattiger/Florian Breer waren erst am Nachmittag gefordert. Die Partie am Vormittag gewannen sie nach dem Rückzug des deutschen Duos Lukas Pfretzschner/Sven Winter Forfait. Gegen Martins Plavins/Kristians Fokerots aus Lettland resultierte nach einem ausgeglichenen Spiel und dem Gewinn des ersten Satzes eine Dreisatz-Niederlage. Somit schlossen auch sie die Gruppenphase auf Platz 3 ab.



Krattiger/Breer treffen am Freitag in den Sechzehntelfinals auf das topgesetzte französische Duo Calvin Aye/Rémi Bassereau, Métral/Haussener auf Piotr Kantor/Jakb Zdybek aus Polen.



Ebenfalls bekannt sind die Gegnerinnen der beiden Schweizer Frauenduos. In den Achtelfinals am Freitag bekommen es die Olympia-Viertelfinalistinnen Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré mit dem deutschen Duo Sarah Schneider/Margareta Kozuch zu tun. Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder treffen auf Reka Orsi Toth/Giada Bianchi aus Italien. (rbu/sda)