Francesco Bagnaia hat in Motegi ein perfektes Wochenende hinter sich. Der Italiener gewinnt nach dem Sprintrennen auch den Grand Prix von Japan.



Es war ein erneutes Duell der beiden Hauptanwärter auf den WM-Titel, das sich vorerst nicht angekündigt hatte. Der in der WM-Wertung führende Jorge Martin, wie Bagnaia auf einer Ducati unterwegs, nahm den Grand Prix nach einem Sturz im Qualifying lediglich von Startplatz 11 unter die Räder.



Erster Konkurrent Bagnaias war vorerst wie tags zuvor im Sprintrennen Pedro Acosta. Der wiederum aus der Pole-Position gestartete junge Spanier war allerdings schon bald kein Faktor mehr. Erneut beraubte er sich durch einen Sturz die Möglichkeit auf den ersten Sieg in der höchsten Kategorie der Strassen-WM.



Martin seinerseits hatte den Nachteil seiner Startposition nach wenigen Runden wettgemacht. Der Spanier war fortan erster Verfolger von Bagnaia. Zu bedrängen vermochte er den Weltmeister der vergangenen zwei Jahre allerdings nicht, obwohl er gegen Ende den Rückstand noch deutlich verringern konnte. Der Italiener kontrollierte das Geschehen auf dem Twin Ring auf souveräne Art bis ins Ziel. Mit seinem achten Sieg in der laufenden Saison verringerte Bagnaia den Rückstand in der WM-Wertung auf Martin um fünf auf zehn Punkte.



Alonso Weltmeister

In der Klasse Moto3 ist die Titelentscheidung bereits vor den letzten vier Grand-Prix-Wochenenden gefallen. Der Kolumbianer David Alonso steht nach seinem zehnten Saisonsieg als Weltmeister fest.



Für Noah Dettwiler auf einer KTM war das Rennen schon kurz nach dem Start zu Ende. Der Basler schied nach einem Sturz aus. (sda/con)

Bild: keystone