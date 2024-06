Rafael Nadal wird in Paris ein letztes Mal an Olympischen Spielen teilnehmen. Dafür lässt er wie erwartet den Tennis-Klassiker in Wimbledon sausen.



Wie er es bereits nach seinem Ausscheiden am French Open angedeutet hatte, wird Rafael Nadal beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon nicht dabei sein. Für die Vorbereitung auf seine letzten Olympischen Spiele zieht es der 22-fache Grand-Slam-Turniersieger vor, die Rasensaison auszulassen. «Wir glauben, dass es das Beste für meinen Körper ist, den Belag nicht zu wechseln», teilte Nadal am Donnerstag mit.



Beim olympischen Tennisturnier im Stade Roland-Garros, in dem Nadal 14 French-Open-Titel feierte, will der Ausnahmekönner ab dem 27. Juli im Einzel sowie im Doppel mit Carlos Alcaraz antreten. Als Vorbereitung will er vom 15. bis 21. Juli im schwedischen Bastad antreten. (abu/sda/dpa)

