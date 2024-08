Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen. Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

Jonas Vingegaard gewinnt erstmals die Polen-Rundfahrt . Der Däne blieb am Schlusstag der über sieben Etappen führenden Rundfahrt ungefährdet. Sprintsieger der letzten Etappe, die über 142,1 km von Wieliczka nach Krakau führte, war der Niederländer Olav Kooij . Letztlich triumphierte Vingegaard mit 13 Sekunden Vorsprung auf den Italiener Diego Ulissi und mit deren 20 Sekunden auf seinen Teamkollegen Wilco Kelderman aus den Niederlanden. Für Vingegaard, zweifacher Tour-de-France-Sieger und heuer beim Saisonhöhepunkt in Frankreich Zweiter hinter dem Slowenen Tadej Pogacar, war es der fünfte Saisonsieg. Bester Schweizer im Schlussklassement ist mit 49 Sekunden Rückstand Yannis Voisard , der am letzten Tag noch um eine Position in den 9. Rang zurückfiel. Jan Christen klassierte sich mit knapp zwei Minuten Rückstand auf Vingegaard als 15 . (nih/sda)

Das Gigantenduell im packenden Schlussgang auf der Schwägalp zwischen Samuel Giger und Fabian Staudenmann endet mit einem Gestellten . Dies reicht den stärksten zwei Schwingern der Saison zum gemeinsamen Sieg beim letzten Bergkranzfest des Jahres . Giger wie Staudenmann schwangen im zwölfminütigen Schlussgang bis zuletzt auf Sieg, und kamen diesem auch sehr nahe. Doch weder der Schwägalp-Rekordsieger Giger noch der Berner Staudenmann – vor Wochenfrist im Schlussgang des Bernisch-Kantonalen in Burgdorf in letzter Sekunde gegen den Thurgauer spektakulär siegreich – gelang der entscheidende Wurf. Weil beide für ihre aktive Schwingweise jeweils 9,00 Punkte erhielten, blieben sie in der Endabrechnung vorne. Während Staudenmann auf der Schwägalp zum ersten Mal triumphierte, steht Giger nun als sechsfacher Sieger da. Zuletzt hatte der 26-Jährige das heimische Fest vor zwei Jahren gewonnen. Nur einen Viertelpunkt hinter dem Duo Giger/Staudenmann folgten mit Armon Orlik, dessen Bruder Curdin Orlik, Adrian Walther, Bernhard Kämpf und Lario Kramer fünf weitere Schwinger, die sich bei einem Schlussgang-Gestellten mit 8,75 Punkten ebenfalls über den Festsieg hätten freuen dürfen. (nih/sda)

gewinnt die. Auf derlangen Streckesetzt sich der Australier im Sprint gegen dendurch.Der Belgier van Aert, am Samstag im Auftaktzeitfahren über 12 km Dritter, übernahm das rote Leadertrikot dank der Bonifikation von sechs Sekunden für den 2. Rang. Damit überholte er den Zeitfahrsieger Brandon McNulty um drei Sekunden.riss mit zwei anderen Fahrern knapp 30 km vor dem Ziel aus dem Feld aus, wurde aber nach nur einem Kilometer wieder eingeholt. Gut zehn Kilometer später entschied Küng die zweite und letzte Bergwertung des Tages für sich und wird damit am Montag im Trikot desstarten. In derder dreiwöchigen Rundfahrt liegt Küng, der in Ourem den 17. Platz belegte, mit neun Sekunden Rückstand anverlor gut eine Minute auf die Spitze und blieb imjedoch auf. (nih/sda)

⚡️ Suffering until the final… to win 🙌. 👊 🇦🇺 @kaden_groves - @AlpecinDCK 🥵Sufrir hasta el final... para celebrar 🤩 #LaVuelta24 pic.twitter.com/FAsS7Gqc5E

Martin Fuchs gewinnt auf Conner Jei den Grossen Preis des CSIO Dublin. Der 32-jährige Zürcher setzt sich im Stechen gegen sechs weitere im Normalparcours fehlerfrei gebliebene Paare durch. Gegenüber dem zweitklassierten Iren Mark McAuley auf Lady Amaro war Fuchs im Stechen um fünf Hundertstel schneller. Zwei weitere Hundertstel zurück belegte der Amerikaner Aaron Vale auf Carissimo den 3. Platz. Fuchs, der zuletzt an den Sommerspielen in Paris im Normalparcours wegen eines Fehlers am letzten Hindernis das Stechen um die Medaillen verpasst hatte, sicherte sich mit seinem Sieg in der mit einer halben Million Euro dotierten Prüfung den Sieger-Check über 165'000 Euro. (nih/sda)

Nach dem Sieg über die gestrige Mitteldistanz kam Aebersold mit dem Gelände erneut gut zurecht. Die Schwedin Tove Alexandersson war ihren Konkurrentinnen jedoch physisch überlegen und sicherte sich die Goldmedaille mit über vier Minuten Vorsprung . Hinter der drittklassierten Norwegerin Andrine Benjaminsen blieb Natalia Gemperle nur der 4. Platz . Bei den Männern zeigte Routinier Hubmann, dass er auch noch mit 41 Jahren zur Weltspitze gehört. Er musste sich einzig Langdistanz-Spezialist Kasper Fosser aus Norwegen geschlagen geben. Bronze gewann der Finne Miika Kirmula . Mit Fabian Aebersold auf Rang fünf, Martin Hubmann auf Rang acht und Joey Hadorn auf Rang neun liefen drei weitere Schweizer unter die ersten zehn. Abgeschlossen werden die Europameisterschaften in Ungarn am Dienstag mit der Staffel. (nih/sda)

Die Schweizer Orientierungsläufer gewinnen an der EM in Ungarn auch über die Langdistanz zwei Medaillen. Simona Aebersold und Daniel Hubmann holen beide Silber .

Real Madrid enttäuschte bei seinem Saisonstart in La Liga. Der Titelverteidiger musste sich bei Mallorca mit einem 1:1 begnügen. Der Brasilianer Rodrygo brachte die Königlichen nach 13 Minuten in Front. Nach 53 Minuten schaffte der Kosovare Muriqi für den Aussenseiter den Ausgleich. Kylian Mbappé hatte bei seinem zweiten Einsatz für seinen neuen Klub zweimal die Möglichkeit, den Sieg sicherzustellen, scheiterte aber beide Male an Mallorcas slowakischem Torhüter Greif. Die frustrierten Madrilenen beendeten die Partie nach einem Platzverweis gegen den französischen Verteidiger Mendy kurz vor Ablauf der Nachspielzeit zu zehnt. (abu/sda)

Der Schweizer Radrennstall Tudor vermeldet den nächsten prominenten Zugang. Mit Julian Alaphilippe stösst nach Marc Hirschi ein weiterer Topfahrer zum Team von Fabian Cancellara. Wie vor Wochenfrist Hirschi unterschrieb auch der 32-jährige Alaphilippe einen Vertrag bis Ende 2027, wie Tudor Pro Cycling mitteilte. Der Franzose gehört zu den erfolgreichsten und spektakulärsten Fahrern des vergangenen Jahrzehnts. In seinem Palmarès stehen zwei Weltmeistertitel - 2021 in Flandern und 2020 in Imola, wo der sechs Jahre jüngere Berner Hirschi als Dritter auch auf dem Podest stand. Dazu kommen Siege bei den Eintagesklassikern Mailand - Sanremo (2019), Flèche Wallonne (2018, 2019 und 2021), Clasica San Sebastian (2018) und Strade Bianche (2019). Die Leader-Funktion wird Alaphilippe mit Marc Hirschi ausfüllen. Der 25-Jährige wechselt ebenfalls auf die kommende Saison zur Equipe von Teambesitzer Fabian Cancellara. Der zweifache Zeitfahr-Olympiasieger stellte das Projekt vor knapp zweieinhalb Jahren auf die Beine. Noch gehört die Equipe zwar nicht zu den 18 World-Tour-Teams, doch fährt sie seit 2023 erfolgreich auf Stufe UCI Pro Tour, der zweithöchsten Kategorie des internationale Radsports. Mit der Doppelspitze Alaphilippe/Hirschi hat Tudor auch beste Aussichten, zumindest als Wildcard-Team an der Tour de France teilnehmen zu können. (skat/da)

Beim FC Luzern steht der nächste Umbruch bevor. Mit Stefan Wolf wird der Verwaltungsratspräsident und Geschäftsführer den Klub per Ende Jahr verlassen. Im Februar 2021 war es, als der langjährige Spieler des FCL die Führung bei den Zentralschweizern übernahm und per sofort als Verwaltungsratspräsident der FCL Holding AG auf Philipp Studhalter folgte. Nun, nach gut dreieinhalb Jahren, entschloss sich Wolf, seinen Vertrag aufzulösen. Dies geschehe auf eigenen Wunsch und in gutem Einvernehmen, wie es in einer Mitteilung des Super-League-Klubs heisst. Als Grund werden unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige strategische Ausrichtung des FC Luzern genannt. Wer im Dezember 2024 auf den 53-jährigen Wolf als VR-Präsident folgt, ist noch nicht bekannt. Per sofort und bis auf Weiteres übernimmt allerdings das bisherige Geschäftsleitungsmitglied Simon Meier als Geschäftsführer ad interim die operative Gesamtleitung des FCL. Es sei der ideale Zeitpunkt für die Trennung des Doppelmandats der strategischen und operativen Führung beim FC Luzern, ein Vorhaben, dessen Umsetzung der Verwaltungsrat schon «seit Längerem» angestrebt habe, wie der FCL mitteilt. (kat/sda)

Murat Yakin äussert sich zum Nati-Rücktritt von Yann Sommer und bestätigt Gregor Kobel als «klare Nummer 1». «Ich kann Yann für seine tolle Karriere und auch für seine erfolgreiche Zeit, die er gehabt hat mit der Nationalmannschaft, nur gratulieren», sagte Yakin in einem vom Schweizerischen Fussballverband verbreiteten Videointerview. Er dankte seinem ehemaligen Goalie für die Professionalität und Spielkultur. Mit diesen Eigenschaften habe er die Nationalmannschaft geprägt. «Er ist ein grosses Vorbild auch für die Mitspieler.» Mit dem Blick bereits in die Zukunft gerichtet, sagte Yakin: «Wir haben mit Gregor Kobel eine klare Nummer 1.» Der Keeper von Dortmund sei ein würdiger Nachfolger für Yann Sommer. Zudem sei man in der Schweiz in der glücklichen Situation, über vieles Goalies zu verfügen, die «uns unterstützen werden». (sda/kat)

Die Olympischen Spiele sind vorbei, die Heim-WM steht bevor. Doch zuerst will Stefan Küng bei seiner Premiere an der Vuelta liefern. Dabei war seine Teilnahme an der letzten Grand Tour des Jahres so nicht geplant.

Wenn Radprofis sich in den Wintermonaten auf die neue Saison vorbereiten, gehört auch die minutiöse Planung der Renneinsätze dazu. Eigene Interessen werden mit jenen des Teams abgewogen und Eckpfeiler gesetzt, sodass entsprechend Erholungsphasen und Trainingsblöcke eingebaut werden können. So weit, so gut.