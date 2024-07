Formel-1-Weltmeister Max Verstappen kriegt für den Grossen Preis von Belgien von diesem Wochenende einen neuen Motor und verliert aus diesem Grund zehn Startplätze.



Denn Red Bull montiert in Verstappens Auto schon das fünfte Aggregat in dieser Saison. Zugelassen sind vier Motoren im Verlauf einer Saison. Deshalb wird WM-Leader Verstappen am Sonntag fürs Rennen um zehn Plätze zurückversetzt.



Schon an den letzten beiden Grands Prix in Francorchamps wechselten Red Bull und Verstappen den Motor und nahmen eine Startplatzstrafe in Kauf. Trotzdem gewann der Weltmeister beide Rennen. Weil sich in den letzten Grands Prix die Kräfteverhältnisse gegenüber 2022 oder 2023 zu Ungunsten Red Bulls verschoben haben, geht Verstappen nicht davon aus, dass es auch diesmal zum Sieg reichen wird. «Wenn man sich unsere letzten Rennen ansieht, waren wir in diesen nicht gerade die Schnellsten. Ich denke nicht, dass wir mit zehn Startplätzen Strafe eine Chance auf den Sieg haben.» (abu/sda)

Bild: keystone