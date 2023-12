Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen. Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

Der BSV Bern ist in der 3. Runde des European Cup , der dritthöchsten Stufe des Handball-Europacups, ausgeschieden . Nach einem 33:29-Sieg im Hinspiel verloren die Berner in Ungarn bei Ferencvaros Budapest deutlich 24:33 . Bereits zur Pause war die Reserve aus dem Heimspiel aufgebraucht, näher kamen die Schweizer in der zweiten Hälfte nie. (nih/sda)

Sebastian Stalder verpasste seinen zweiten Top-Ten-Platz in dieser Saison hauchdünn. Als Zwölfter gestartet, verbesserte sich der Zürcher Oberländer in der Verfolgung in Östersund trotz zwei Strafrunden um einen Rang auf Platz 11 . Auf den zehntplatzierten Deutschen Johannes Kühn verlor Stalder nur eine Zehntelsekunde. Der herausragende Läufer Sebastian Samuelsson sorgte für einen schwedischen Heimsieg und verhinderte das Double des deutschen Sprintsiegers Philipp Nawrath . (nih/sda)

Pirmin Werner sprang beim Weltcup-Auftakt der Skiakrobaten als Zweiter aufs Podest. Der 23-jährige Zürcher musste sich in Ruka einzig dem Chinesen Qi Guangpu geschlagen geben, der seinen ersten Wettkampf seit dem Olympiasieg in Peking bestritt. Zu seinem vierten Weltcupsieg fehlten dem Schweizer Olympia-Vierten, der im Super-Final für seinen Sprung mit drei Salti und fünf Schrauben mit 119 Punkten belohnt wurde, lediglich 0,91 Punkte. Vor Jahresfrist feierte Werner vor Noé Roth im Nordosten Finnlands einen Schweizer Doppelsieg. Diesmal misslang Roth der Saisoneinstieg jedoch komplett. Als 28. der Qualifikation verpasste der Weltmeister und Gesamtweltcupsieger der vergangenen Saison den Vorstoss in den Final der Top 12 klar. Bei den Frauen scheiterte Alexandra Bär als 14. der Qualifikation knapp. (nih/sda)

Nach seinem 2. Platz vor einem Jahr triumphierte der Kenianer Boniface Kibiwott beim traditionsreichen Strassenlauf Course de l'Escalade in Genf . Der Sieger von 2021 setzte sich in 20:51 Minuten durch. Bester Schweizer war der Genfer Morgan Le Guen als Sechster , Tadesse Abraham und Julien Wanders klassierten sich in den Rängen 9 respektive 12 . Bei den Frauen holte sich die Äthiopierin Gotytom Gebreslase den Sieg in 23:23 Minuten . Die Walliserin Oria Liaci lief auf den 8. Platz . (nih/sda)

Die Schweizer Skispringer können derzeit nicht mit den Weltbesten mithalten. Für Killian Peier (23.) und Simon Ammann (24.) resultierten beim vierten Weltcup-Springen in Lillehammer immerhin Saisonbestresultate . Gar nicht erst abheben durfte der Teamleader Gregor Deschwanden . Der Luzerner blieb in der Anzugkontrolle hängen . Der Österreicher Stefan Kraft feierte im vierten Wettkampf den vierten Sieg .

Tiger Woods spielt vier Tage Turnier-Golf auf den Bahamas . Rein körperlich scheint das Comeback geglückt zu sein. Einen Plan für die Zukunft hat der Superstar auch schon. Tiger Woods hat nach acht Monaten Verletzungspause sein Comeback auf den Bahamas mit einem 18. Rang beendet. Der 47-jährige Kalifornier benötigte bei seinem eigenen Turnier im Albany Golf Club mit einem Gesamtergebnis von 288 Schlägen allerdings 20 Schläge mehr als der Sieger Scottie Scheffler (268). 20 Top-Golfer der PGA-Tour waren bei dem Einladungsturnier von Woods in der Karibik am Start. Wichtiger als das Resultat ist für Woods aber die Erkenntnis, dass sein Körper und der operierte rechte Fuss die vier anstrengenden Tage gut überstanden haben. Das Turnier war für die langjährige Nummer 1 der Welt der erste Wettkampf nach der verletzungsbedingten Aufgabe beim Masters in Augusta im April und der anschliessenden Fuss-Operation. «Ich bin noch etwas eingerostet», sagte Woods, der am Sonntag wie immer im roten Shirt und schwarzer Hose zur Schlussrunde antrat. «Aber es hat wieder viel Spass gemacht, sich mit den Jungs hier zu messen.» Woods' Plan ist es, im kommenden Jahr ein Turnier pro Monat zu spielen. Das gebe ihm genügend Zeit, sich zwischen den Turnieren zu regenerieren, erklärte er. (sda/dpa)

Das Schweizer Frauen-Nationalteam gewinnt an der Unihockey-Weltmeisterschaft in Singapur sein letztes Gruppenspiel gegen Lettland mit 22:1 und feiert damit einen Rekordsieg. Die Frage nach den Siegerinnen war im ungleichen Duell spätestens nach neuneinhalb Minuten beantwortet. Zu diesem Zeitpunkt führten die Schweizerinnen schon 5:0, obwohl Isabelle Gerig , mit sechs Toren und drei Assists die Topskorerin der Partie, mit dem Toreschiessen noch nicht angefangen hatte. Am Ende resultierte auch dank zwei Treffern in den letzten zehn Sekunden der höchste WM-Sieg eines Schweizer Frauen-Nationalteams . Die bisherige Bestmarke, ein 21:1 gegen Russland in St. Gallen, datiert vom Dezember 2011. (abu/sda)

Laurent Meuwly wird eine grosse Ehre zuteil. Der Freiburger wird von World Athletics mit dem sogenannten Coaching Achievement Award ausgezeichnet. Meuwly erhält den Preis für seine erfolgreiche Arbeit als Leiter der Sprint-, Hürden- und Staffel-Abteilung im nationalen Verband der Niederlande . In seiner Funktion arbeitet er unter anderen mit der 400-m-Hürden-Weltmeisterin Femke Bol zusammen. Vor seinem vor viereinhalb Jahren vollzogenen Wechsel in die Niederlande war Meuwly im Schweizer Verband als Cheftrainer Sprint/Hürden tätig gewesen. Mit dem Coaching Achievement Award werden Trainer ausgezeichnet, die herausragende Leistungen erbringen und einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung, Förderung und Stärkung des Coachings auf allen Ebenen der Leichtathletik leisten. (nih/sda)

Nino Niederreiter hat seine sportliche Zukunft in der National Hockey League geregelt. Der Bündner hat mit den Winnipeg Jets einen neuen, ab kommender Saison gültigen Dreijahresvertrag unterzeichnet . Der 31-jährige Niederreiter war im Verlauf der vergangenen Saison von den Nashville Predators zu den Jets gestossen. Zuvor hatte der Stürmer in der weltbesten Liga auch für die New York Islanders, die Minnesota Wild und die Carolina Hurricanes gespielt. In der laufenden Regular Season hat Niederreiter nach 23 Spielen 6 Tore und 8 Assists in seiner Bilanz stehen. Der neue Vertrag ist pro Jahr mit vier Millionen Dollar dotiert . (sda)

Der Internationale Eishockey-Verband IIHF führt die Tragepflicht eines Halsschutzes in all seinen Wettbewerben ein. Wann die neue Vorschrift in Kraft tritt, steht noch nicht fest. Der Zeitpunkt wird von der Verfügbarkeit der Vorrichtung abhängen. Die Verantwortlichen der IIHF reagieren mit dem Obligatorium auf den Unfalltod des Amerikaners Adam Johnson von den Nottingham Panthers. Der kurzzeitig auch in der NHL bei den Pittsburgh Penguins engagierte Stürmer war Ende Oktober in der Partie der britischen Meisterschaft gegen die Sheffield Steelers von einer Schlittschuh-Kufe am Hals getroffen worden. Der 29-jährige Johnson erlag kurz darauf den schweren Verletzungen. Im Gegensatz etwa zur Deutschen Eishockey-Liga, in der das Tragen des Schutzes ab Anfang kommenden Jahres Pflicht ist, verzichtet die Führung der National League derzeit auf eine für den Profi-Bereich verbindliche Anordnung . (sda)

Die Kurzbahn-Europameisterschaften in Otopeni (Rumänien) beginnen für die Schweizer Schwimmer verheissungsvoll. Noè Ponti schafft in den Vorläufen über 100 m Delfin die beste Zeit. Im vierten Vorlauf realisierte der 22-jährige Tessiner aus Locarno eine Zeit von 49,14 Sekunden. Damit blieb er bloss 33 Hundertstel über seinem Schweizer Rekord. Der Halbfinal findet am Dienstagabend um 17.45 Uhr statt. Schon im Final steht Antonio Djakovic . Im Vorlauf über 400 m Crawl blieb Djakovic vom Schwimmklub Uster dreieinhalb Sekunden über seinem Schweizer Rekord von 2021. Die Finalqualifikation schaffte er mit der sechstbesten Zeit. Der Final wird am Dienstag kurz nach 17 Uhr gestartet. Für die Halbfinals über 50 m Rücken qualifizierte sich auch Thierry Bollin (23) in 23,64 Sekunden. 10 der 16 Qualifizierten für die Halbfinals bewältigten die 50 m schneller als Bollin, der um 26 Hundertstel über seinem Schweizer Rekord blieb, den er vor zwei Wochen an den Schweizer Meisterschaften in Uster aufgestellt hatte. (kat/sda)

Für Maria Tviberg (29), die letzten Februar in Frankreich vor Wendy Holdener Weltmeisterin im Parallelrennen wurde, endet die Skisaison, noch ehe sie richtig begonnen hat. Beim Sturz am 25. November im Riesenslalom von Killington verletzte sich Tviberg das linke Knie schwer: Knochenbrüche im Knie und im Schienbein, zwei grosse Knochenprellungen und ein Abriss der Meniskus-Wurzel wurden festgestellt. Die Norwegerin gilt als eine der am meisten verletzten Fahrerinnen im Skizirkus. Den Winter 2015/16 verpasste sie komplett, im November 2017 riss sie sich im Abfahrtstraining in Lake Louise das Kreuzband, und die Saison 2020/21 endete im Januar nach einem Sturz im Riesenslalom wegen einer Knöchelverletzung ebenfalls vorzeitig. Trotz ihrer 29 Jahre bestritt Tviberg erst 83 Weltcuprennen. (kat/sda)

Nächste Saison werden in der Formel 1 an sechs Sprintrennen zusätzliche WM-Punkte vergeben. Als neue Gastgeber für Sprintrennen, die bislang am Samstag ausgetragen wurden, rücken Schanghai und Miami in den Kalender. Zudem werden erneut Sprints in Österreich, Austin, Brasilien und Katar gefahren. Noch unklar ist das künftige Format der Sprint-Wochenenden. Über allfällige Änderungen entscheidet die Formel-1-Kommission Anfang 2024. Zur Diskussion steht, die Qualifikation für das Sprintrennen von Samstag auf Freitag vorzuziehen. Der Sprint könnte dann am Samstagmittag gefahren werden, noch vor der Qualifikation für den Grand Prix vom Sonntag. (kat/sda)

Der Schweizer Fussball-Trainer Maurizio Jacobacci (60) ist beim TSV 1860 München (3. Bundesliga) entlassen worden. Letzten Sonntag verlor 1860 München auswärts gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund 0:3. Diese fünfte Niederlage aus den letzten sechs Runden und den Absturz auf Platz 15 in der Tabelle mochte es nicht mehr leiden. Der frühere Profi Frank Schmöller übernimmt die Mannschaft vorerst bis zur Winterpause. Maurizio Jacobacci, ein gebürtiger Berner mit italienischem Pass, übernahm Ende Februar in München. Damals befanden sich die Sechziger in der dritten Liga im vorderen Mittelfeld. In der Schweiz trainierte Jacobacci zuletzt bis Ende Saison 2020/21 den FC Lugano. (sda)

