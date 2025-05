Österreich jubelt gegen Frankreich. Bild: keystone

Österreich darf weiter vom Viertelfinal träumen – Dänemark gnadenlos gegen Ungarn

Gruppe A

Österreich – Frankreich 5:2

Österreich steht bei der WM in Schweden und Dänemark nach dem zweiten Erfolg unmittelbar vor dem Klassenerhalt. Das Team von Roger Bader besiegte Frankreich 5:2. Ambri-Stürmer Dominic Zwerger bereitete drei Tore vor, ZSC-Akteur Vinzenz Rohrer schoss ein Tor selbst und sammelte noch einen Assist.

Mit fünf Punkten hat sich Österreich von Frankreich (1) und Slowenien (0) abgesetzt. Ein Traumstart mit der Führung nach 39 Sekunden und eine gnadenlose Effizienz im ersten Drittel ebneten den Weg zum ersten WM-Sieg gegen die Franzosen seit 21 Jahren.

Falls die Slowenen im Abendspiel gegen WM-Gastgeber und Gold-Mitfavorit Schweden programmgemäss verlieren, wäre der vierte Klassenerhalt hintereinander und das Ticket für die WM 2026 in Zürich und Freiburg fix. Mit einem weiteren Sieg am Sonntag gegen Slowenien könnte es für die Mannschaft von Bader zum Abschluss am Dienstag gegen Lettland sogar um den Einzug in die Viertelfinals gehen.

Die Tabelle:

Gruppe B

Ungarn – Dänemark 2:8

Einen überraschend deutlichen Sieg feierte Dänemark mit einem 8:2 gegen Ungarn. Die Dänen gerieten gegen den Aufsteiger mit 0:2 in Rückstand, reagierten danach aber gewaltig. Mikkel Aagaard mit einem Hattrick und Markus Lauridsen mit zwei Toren waren die Hauptverantwortlichen für die Wende. Im Schlussdrittel zeigten sich die Dänen trotz einer 4:2-Führung gnadenlos und legten vier weitere Treffer obendrauf.