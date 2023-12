Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen. Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

Grosser Erfolg für Lena Häcki-Gross : Die 28-jährige Obwaldnerin wird im österreichischen Hochfilzen Zweite in der Verfolgung und steht damit im Weltcup zum zweiten Mal in ihrer Karriere im Einzel auf dem Podest. Der Rückstand von Häcki-Gross auf die siegreiche Schwedin Elvira Öberg betrug 11,2 Sekunden. Dritte wurde Ingrid Landmark Tandrevold aus Norwegen. Die Siegerin des Sprints vom Vortag sah sich auf den letzten paar 100 Metern noch von der Schweizerin überspurtet. Alle drei Athletinnen verzeichneten in der Verfolgung einen Fehlschuss. (abu/sda)

Noé Ponti räumt an den Kurzbahn-Europameisterschaften der Schwimmer auch die dritte Goldmedaille im Delfin ab. Nach Siegen über 100 m und 200 m schwimmt er auch über 50 m der Konkurrenz davon. Einen Weltrekordhalter, den Ungar Szebasztian Szabo , verwies Ponti am Samstag auf den 2. Platz. Szabo hatte im Halbfinal eine Zeit vorgelegt, die Ponti noch nie gelungen war (21,86). Der 22-jährige Tessiner setzte im Final aber noch einen obendrauf. Ponti verlor bei der Reaktionszeit am Start fünf Hundertstel auf Szabo. Auf der ersten Länge baute er den Vorsprung auf 22 Hundertstel aus. Dem Stehvermögen und dem Tempo Pontis vermochte Szabo auf der zweiten Länge aber nichts mehr entgegenzusetzen. (abu/sda)

Norwegens Männer dominierten den 10-km-Lauf in Östersund mit einem Fünffachsieg und sieben Läufern unter den Top 9. Im Skating-Rennen mit Einzelstart liessen auch die Zeitabstände aufhorchen. Die Norweger verfügen dank der grossen internen Konkurrenz nicht nur über ein physisches Top-Niveau, sondern sie haben auch hervorragendes Material an den Füssen. Die beste Klassierung eines Schweizers beim Sieg von Harald Östberg Amundsen ging auf das Konto von Candide Pralong als 38. (abu/sda)

Die Schweizer Team-Leaderin Lena Häcki führte die Schweizer Frauenstaffel in Hochfilzen auf Platz 7 . Dieses Resultat geht in Ordnung, zumal Startläuferin Amy Baserga nach ihrer Erkrankung noch die Wettkampfhärte fehlt und Flurina Volken als Ersatzfrau für die gesundheitlich angeschlagene Lea Meier lief. Die Schweizer Staffel lag nach Rennhälfte auf Platz 12. Aita Gasparin und Lena Häcki-Gross schafften noch den Vorstoss in den 7. Rang, wobei der Rückstand auf die siegreichen Norwegerinnen nicht mehr anwuchs. (abu/sda)

In einem animierten Spiel trennen sich Aarau und Wil 1:1 unentschieden. Der Ausgleich der Ostschweizer fällt in der 93. Minute. Mit seinem neunten Meisterschaftstreffer in dieser Saison rettete Sofian Bahloul den Wilern einen Punkt. Dennoch wartet das Team von Trainer Brunello Iacopetta weiter auf den ersten Sieg seit dem 22. September. Zu einem 1:0-Heimsieg kam das von Manuel Benavante trainierte Bellinzona gegen Xamax . Einziger Torschütze war Tresor Samba, der unmittelbar nach Beginn der zweiten Halbzeit einen starken Lauf über die linke Seite mit einem souveränen Abschluss krönte. (abu/sda)

Einen Tag nach dem ersten Weltcup-Sieg im Zweierbob verpasste Michael Vogt in La Plagne mit dem Viererbob den erstmaligen Sprung aufs Podest in diesem Winter. Der 25-jährige Schwyzer und seine Anschieber Oliver Gyger, Andrea Orsinger und Sandro Michel belegten den 4. Platz. Der Rückstand auf Rang 3 betrug 36 Hundertstel. Im zweiten Lauf verbesserte sich das Quartett um eine Position. Cédric Follader, nach dem ersten Durchgang zeitgleich mit Vogt, beendete das Rennen als Sechster, Simon Friedli wurde Siebenter. Sämtliche drei Podestplätze sicherten sich deutsche Schlitten: Olympiasieger Francesco Friedrich gewann vor Johannes Lochner und Adam Ammour . Lochner hatte die ersten beiden Weltcup-Rennen in dieser Saison im Viererbob für sich entschieden. (abu/sda)

Der 22-jährige Tessiner Noè Ponti aus Locarno gewinnt an den Kurzbahn-Europameisterschaften in Otopeni (Rumänien) noch eine vierte Medaille. Nach den drei Goldmedaillen über sämtliche Delfin-Strecken holte er über 100 m Lagen hinter dem Österreicher Bernhard Reitshammer die Silbermedaille. (sda)

EHC Biel verpflichtet Goalie Luis Janett +++ Legende Forster kündigt Rücktritt an

Die National-League-Saison 2023/24 ist in vollem Gang, doch es gibt schon viele Wechsel fürs nächste Jahr. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2024/25 – und die Wechsel, die ab sofort gelten.

Der EHC Biel hat für die kommenden zwei Saisons den Goalie Luis Janett verpflichtet. Der 23-jährige Ostschweizer, der einen Grossteil seiner Nachwuchszeit in Kloten verbracht hat, spielt derzeit bei Thurgau in der Swiss League. In der nächsten Saison wird Janett zusammen mit dem Finnen Harri Säteri das Goalieduo in Biel bilden. Die bisherige Nummer 2 Joren van Pottelberghe wird die Seeländer Ende Saison in Richtung Lugano verlassen. (lst/sda)