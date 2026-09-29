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Sportnews-Ticker: Abascal wird Trainer bei Yverdonl

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Abascal wird Trainer bei Yverdon +++ Medwedew macht das zweite Dutzend voll

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
29.09.2026, 13:4229.09.2026, 20:51
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Guillermo Abascal wird Trainer bei Yverdon
Yverdon-Sport präsentiert einen neuen Trainer. Beim Dritten der Challenge League folgt Guillermo Abascal auf Martin Andermatt, der in seine Funktion als Technischer Direktor zurückgekehrt ist.

Abascal war zuletzt 2022 in der Schweiz angestellt. Von Februar bis zum Ende der Saison trainierte der Spanier den FC Basel, ehe er zu Spartak Moskau wechselte. Nach einem Kurz-Engagement beim FC Granada war er zuletzt in Mexiko tätigt. Nun kehrt der 37-Jährige in die Schweiz zurück und soll das waadtländische Team zu einem Aufstiegskandidaten formen. (riz/sda)
Medwedew macht das zweite Dutzend voll
Der ehemalige Weltranglistenerste Daniil Medwedew besiegte am Dienstag seinen russischen Landsmann Andrej Rublew im Final des ATP-250-Turniers in Hangzhou in China und sicherte sich damit im Alter von 30 Jahren den 24. Titel seiner Profikarriere.

Der Sieger des US Open 2021 setzte sich 7:5, 6:4 gegen die Nummer 24 der Welt durch und holte sich damit seinen dritten Titel in dieser Saison nach den Siegen in Brisbane (einem ATP-250-Turnier) im Januar und in Dubai (einem ATP-500-Turnier) im Februar. Medwedew, derzeit die Nummer 6, realisierte auf der Tour den achten Sieg in zehn Duellen gegen Rublew. Zugleich beendete er eine Durststrecke. Es war es sein erster Sieg gegen einen Top-25-Spieler seit März. (riz/sda/afp)
Alonso hängt weitere Formel-1-Saison an
Fernando Alonso hat noch nicht genug von der Formel 1. Der Spanier bestreitet als Fahrer des Teams Aston Martin auch die kommende Saison. Für den seit Ende Juli 45-jährigen Alonso wird es das fünfte Jahr in Diensten des Teams Aston Martin sein. Der zweifache Weltmeister, dessen Karriere in der wichtigsten Serie des Automobil-Rennsports vor 25 Jahren begonnen hat, hat bisher 85 Grands Prix für seinen gegenwärtigen Arbeitgeber bestritten.

Die Verantwortlichen des britischen Rennstalls verlängern auch mit dem Teamgefährten Alonsos die Zusammenarbeit. Der Kanadier Lance Stroll wird mit der Equipe, deren Eigentümer sein schwerreicher Vater Lawrence ist, seine neunte Saison in der Formel 1, die elfte insgesamt, in Angriff nehmen. (abu/sda)
Anisimova beendet Saison vorzeitig
Amanda Anisimova, die Nummer 11 der Welt, muss ihre Saison vorzeitig beenden, wie sie auf Instagram bekannt gab. Die 25-jährige Amerikanerin leidet an einer Handgelenksverletzung. Ihr letztes Spiel bestritt sie Anfang September bei den US Open in New York, wo sie in der dritten Runde gegen die Österreicherin Anastasia Potapova verlor. Anisimova hofft auf eine Rückkehr bei den Australian Open im Januar. (hkl/sda/apa/reuters)

Schweiz im Davis-Cup zuhause gegen Marokko
Das Schweizer Davis-Cup-Team trifft in der 1. Runde der Weltgruppe I, der zweithöchsten Stufe, im Februar zuhause auf Marokko. Das Los hätte es schlechter meinen können mit dem Team von Captain Severin Lüthi. Es hätte auch ein Auswärtsspiel beispielsweise in Paraguay, der Dominikanischen Republik oder Bolivien sein können. Nun ist es am 5./6. oder 6./7. Februar 2027 in einem Heimspiel Marokko. Austragungsort dürfte wie üblich Biel sein.

Aktuell weisen die Nordafrikaner keinen Spieler aus den Top 400 der Weltrangliste auf. Das war auch einmal anders. Die letzte Begegnung gewann die Schweiz im September 2002 in Casablanca gegen ein starkes marokkanisches Team knapp 3:2. Roger Federer gewann beide Einzel und an der Seite von George Bastl auch das Doppel. In der Weltgruppe I geht es zunächst darum, sich für das Aufstiegs-Playoff im Herbst zu qualifizieren. (riz/sda)






Erni muss weiter auf Comeback warten
Samuel Erni fällt wegen einer Unterkörperverletzung weitere zwei bis drei Monate aus. Dies melden die SCL Tigers. Der 35-jährige Verteidiger verletzte sich kurz vor Meisterschaftsbeginn im Training, nachdem er die beiden letzten Vorbereitungspartien noch gespielt hatte.

Der Thurgauer läuft seit 2017 für die Langnauer auf, zuvor war er neun Jahre beim EV Zug unter Vertrag gestanden. (riz/sda)


Team USA verteidigt Presidents Cup erfolgreich
Vor den Augen von US-Präsident Donald Trump verteidigten die besten Golfer der USA mit einer Aufholjagd den Titel im Presidents Cup erfolgreich. Das Team um den Weltranglistenersten Scottie Scheffler gewann in der Nähe von Chicago gegen eine Welt-Auswahl ohne Europa.

Jackson Koivun holte am Finaltag den entscheidenden Punkt zum späteren 17:13-Sieg des US-Teams. Die Gastgeber waren am Schlusstag mit einem Rückstand vom 7,5:10,5-Punkten in die abschliessenden zwölf Einzel gegangen. (abu/sda)


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