Alessandro Vogt droht nach seinem Wechsel von St. Gallen zu Hoffenheim den Start in die neue Saison zu verpassen. Gemäss dem Fachmagazin «Kicker» zog sich der 21-jährige Stürmer in einem Testspiel eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk zu.
Wie lange St. Gallens bester Torschütze der letzten Saison ausfällt, ist offen. «Das wird auch schmerzabhängig etwas dauern», sagte Hoffenheims Trainer Christian Ilzer dem «Kicker» Für Hoffenheim beginnt die Saison am 22. August mit dem Cupspiel gegen Erzgebirge Aue. Eine Woche danach starten die Sinsheimer gegen Köln in die Bundesliga-Saison. (riz/sda)
Wie lange St. Gallens bester Torschütze der letzten Saison ausfällt, ist offen. «Das wird auch schmerzabhängig etwas dauern», sagte Hoffenheims Trainer Christian Ilzer dem «Kicker» Für Hoffenheim beginnt die Saison am 22. August mit dem Cupspiel gegen Erzgebirge Aue. Eine Woche danach starten die Sinsheimer gegen Köln in die Bundesliga-Saison. (riz/sda)