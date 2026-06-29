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Sportnews-Ticker: Angelica Moser muss pausieren

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Angelica Moser muss pausieren +++ Russen dürfen im Eiskunstlaufen wieder antreten

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
29.06.2026, 07:2930.06.2026, 16:26
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Bänderverletzung zwingt Moser zu Wettkampfpause
Angelica Moser zieht sich bei ihrem Sieg im Diamond-League-Meeting in Paris eine Bänderverletzung im rechten Fuss zu. Wie ihr Management mitteilt, wird die Stabhochspringerin auf einen Start am Freitag beim Meeting Stanislas in Nancy verzichten. Die 28-Jährige unterziehe sich einer intensiven Therapie, um möglichst schnell wieder ins Wettkampfgeschehen eingreifen zu können. Wie lange sie ausfallen wird, ist nicht klar.

Moser verlor am Sonntag bei ihrem Versuch, die 4,90 m zu überqueren, den Halt und schlug heftig und kopfüber auf die Matte auf. Die Verletzung erlitt sie jedoch vom Stab, der ihr rechtes Bein traf. (riz/sda)
Aktive-Eiskunstläufer aus Russland und Belarus dürfen wieder antreten
Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer aus Russland und Belarus können als neutrale Athleten ab der kommenden Saison wieder an internationalen Wettkämpfen teilnehmen. Das gab die Internationale Eislaufunion (ISU) bekannt und hob damit das seit Februar 2022 bestehende Verbot für Aktive sowie Offizielle auf. Voraussetzung ist, dass die Athletinnen und Athleten «zu keinem Zeitpunkt seit Februar 2022 diesen Krieg aktiv und öffentlich unterstützt haben».

Bei seinem Entscheid habe der Weltverband die Entwicklungen in der gesamten olympischen Bewegung berücksichtigt, hiess es in der Mitteilung. Zuvor hatten bereits andere Sportverbände die Ausschlüsse der Russen und Belarussen aufgehoben. (riz/sda/dpa)


Hirschi und Voisard fahren für Tudor die Tour
Marc Hirschi und Yannis Voisard vertreten beim Schweizer Team Tudor die Schweizer Farben an der Tour de France. Für den Berner ist es die fünfte Teilnahme, der Jurassier steht vor einer Premiere.

Neben dem Duo ist bislang aus Schweizer Sicht erst Mauro Schmid bestätigt, Silvan Dillier dürfte folgen. Stefan Bissegger hingegen wurde von seinem Team Decathlon nicht nominiert.
Team Tudor fokussiert sich bei seiner zweiten Teilnahme auf Etappensiege, wie in einer Medienmitteilung betont wird. Die Tour de France startet am Samstag mit einem Mannschaftszeitfahren in Barcelona. (abu/sda)

Gretchen Walsh bricht den Weltrekord über 50 m Crawl
Die Amerikanerin Gretchen Walsh hat am Sonntag in Rom mit 23,55 Sekunden den Weltrekord über 50 m Crawl gebrochen. Dieser hatte erst seit neun Tagen Bestand.

Walsh war vier Hundertstel schneller als ihre Landsfrau Kate Douglass, die am 19. Juni in Indianapolis nach 23,59 Sekunden angeschlagen und ihrerseits die Bestmarke der Schwedin Sarah Sjöström aus dem Jahr 2023 um zwei Hundertstel unterboten hatte. Die 23-jährige Walsh hält derzeit auch den Weltrekord über 100 m Delfin. (car/sda/afp)


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